Lady Gaga: Ο πατέρας της, Τζο Τζερμανότα, αποκάλυψε ότι η σχέση τους παραμένει περίπλοκη

Η Lady Gaga στήριξε την Κάμαλα Χάρις στις αμερικανικές εκλογές, ενώ ο πατέρας της, Τζο Τζερμανότα ψήφισε τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Lady Gaga στήριξε τους Δημοκρατικούς και ο Τζο Τζερμανότα παρέμεινε Ρεπουμπλικανός. Το γεγονός αυτό, όπως παραδέχτηκε ο πατέρας της τραγουδίστριας σε συνέντευξη που έδωσε, έκανε τη σχέση τους ακόμα πιο περίπλοκη. Ελπίζει όπως λέει, πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι ένας καλός πρόεδρος για τις ΗΠΑ και πως η δική του σχέση με την κόρη του, θα βελτιωθεί.

Η δήλωσή του έγινε σε συζήτηση για τις πολιτικές διαφορές μέσα στην οικογένεια, στο πλαίσιο της εκπομπής «Cavuto: Coast to Coast» του Fox Business.

Μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024, ο Τζερμανότα εξέφρασε την ελπίδα ότι οι οικογενειακές διαφορές θα «επουλωθούν». «Θα το ξεπεράσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις απόψεις του, ο ίδιος διευκρίνισε: «Ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει ότι, αν και είμαι Ρεπουμπλικανός και έχω συντηρητικές πεποιθήσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζω την LGBTQ κοινότητα ή την drag ως μορφή τέχνης».

Μάλιστα, σημείωσε ότι drag shows λαμβάνουν χώρα μία φορά την εβδομάδα στο εστιατόριό του στη Νέα Υόρκη, το Joanne Trattoria.

