Larger Than Life: Reign of the Boy Bands – Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για 8 αντρικά συγκροτήματα

Η Paramount+ κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ «Larger Than Life: Reign of the Boy Bands». Η ταινία κάνει πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία των ανδρικών συγκροτημάτων *NSYNC, Backstreet Boys, 98 Degrees, HANSON, New Kids on the Block, New Edition, The Osmonds και SEVENTEEN. Στο τρέιλερ εμφανίζονται ο Νικ Λασέι από τους 98 Degrees, ο Ντόνι Όσμοντ από to συγκρότημα The Osmonds, o Ντόνι Γουόλμπεργκ από τους New Kids on the Block και άλλοι.

«Λατρεύω τις μπάντες αγοριών» λέει ο Γουόλμπεργκ για τους New Kids on the Block. «Είμαι περήφανος που λέω ότι είμαι σε μια μπάντα αγοριών».

Ο Λασέι αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στους 98 Degrees. «Όταν είσαι σε ένα συγκρότημα αγοριών, περνάς πραγματικά, πολύ δύσκολες στιγμές» τονίζει.

Η Τάμρα Ντέιβις σκηνοθέτησε το Larger Than Life, ο τίτλος του οποίου προέρχεται από τραγούδι των Backstreet Boys. Η Ντέιβις σκηνοθέτησε την ταινία «Crossroads» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται επίσης ο Αλεξάντερ Τζέιμς ΜακΛίν (AJ McLean) των Backstreet Boys, οι Κρις Κιρκπάτρικ και Λανς Μπανς των *NSYNC και ο Vernon από το συγκρότημα της k – pop SEVENTEEN και όλοι μιλούν για την επιρροή και την εμπειρία τους ως μέλη ανδρικών συγκροτημάτων.

Ο καταξιωμένος μάνατζερ μουσικών Τζόνι Ράιτ, ο οποίος συνεργάστηκε με τους τους Menudo, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Τζάνετ Τζάκσον και Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και είναι παραγωγός του ντοκιμαντέρ εκφράζει επίσης τις απόψεις του.

Το ντοκιμαντέρ είναι επίσης μια ωδή στους πιστούς θαυμαστές που ακολουθούν τις μπάντες αγοριών.