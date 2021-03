Μια χαρά διαφήμιση για το νέο του τραγούδι είναι για τον ράπερ Lil Nas X, ο θόρυβος που έχει προκληθεί γύρω από το όνομά του.

Ο μάνατζέρ του προετοίμασε τέλεια το έδαφος για να ασχοληθεί όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς μαζί του.

Πρώτα κυκλοφόρησε ένα ζευγάρι «σατανικά παπούτσια» (σ.σ. γελάει ο κόσμος). Τσίμπησαν ένας πάστορας και ένα κυβερνήτης και του έριξαν το ανάθεμα και τσίμπησε και η NIKE η οποία είπε ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στην δημιουργία των παπουτσιών του σατανά.

Τα παπούτσια είναι μια δημιουργία του Lil Nas X και φέρουν πάνω τους την πεντάλφα, έναν ανεστραμμένο σταυρό, ενώ λέγεται ότι περιέχουν και μια σταγόνα πραγματικού ανθρώπινου αίματος.

Και μια ημέρα αργότερα να και το καινούριο τραγούδι το οποίο μέσα σε 4 μέρες έχει κάνει 43 εκατομμύρια views….

Ο 21χρονος ράπερ έγινε γνωστός από τα τέλη του 2018 με το country rap single «Old Town Road». To νέο του τραγούδι είναι το «Montero (Call Me By Your Name)». Στο βίντεο κλιπ υπάρχει και μια φράση του Πλάτωνα.

«ἐπειδὴ οὖν ἡ φύσις δίχα ἐτμήθη, ποθοῦν ἕκαστον τὸ ἥμισυ» (επειδή η φύση χωρίστηκε στα δυο, αναζητεί το ένα το άλλο του μισό). Πρόκειται για μια φράση από το «Συμπόσιο» του Πλάτωνα. Σύμφωνα με την πλατωνική θεωρία για τον έρωτα, αρχικά οι άνθρωποι είχαν δύο κεφάλια και τέσσερα πόδια-χέρια και ήταν ολοκληρωμένοι. Αλλά, για να μην υπερβούν τα όρια, οι θεοί τούς χώρισαν και έκτοτε είναι καταδικασμένοι να ψάχνουν το άλλο τους μισό).

Ο Lil Nas X λατρεύεται από τους νέους της εποχής του και μπορεί από κάποιους να θεωρείται προκλητικός αλλά δεν είναι τίποτε άλλο από καλλιτέχνης που χαίρεται με την επιτυχία του και επίσης ενοχλεί τους ομοφοβικούς.