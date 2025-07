Lifestyle

12:44 Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025

Οι Foo Fighters κυκλοφόρησαν διασκευή που ήταν στο στάδιο της παραγωγής για 30 χρόνια

Η διασκευή είναι την πρώτη κυκλοφορία του συγκροτήματος από το 2023 όταν παρουσίασαν το άλμπουμ τους But Here We Are