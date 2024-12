MadWalk2024: Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και τα παρασκήνια

Επέστρεψε και φέτος δυναμικά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο, το MadWalk.

To βράδυ της Δευτέρας ξεκίνησε μία μεγάλη γιορτή για την ομορφιά και την μόδα πάνω στην σκηνή του MadWalk 2024.

Από αργά το απόγευμα πλήθος καλλιτεχνών ξεκίνησαν να καταφθάνουν στο Φάληρο, περνώντας μάλιστα από το κόκκινο χαλί για να βγάλουν φωτογραφίες.

Το μεγάλη πάρτι μόδας θα φιλοξενήσει κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και καλλιτέχνες, ένα show που θα παρουσιάσει η Βίκυ Καγιά.

Special guest εμφάνιση στην σκηνή του MadWalk 2024 by Three Cents θα κάνει ο φετινός νικητής της Eurovision, το non binary Nemo που θα τραγουδήσει το νέο του τραγούδι «Eurostar». Αλεξία Κεφαλά

Dat Dilly – Natasha Key

Shaya

Τάνια Μπρεάζου – Γιώργος Αμούτζας

Βενετία Καμάρα

Ιφιγένεια Τζόλα Lila

Νίκος Απέργης

Πηνελόπη Αναστοσοπούλου

Πέρα από αυτούς στην σκηνή θα εμφανιστούν:

Apon, Dat Lilly, Emily, Evangelia, Foxy Lee, FY, Gozzy, Joanne, Josephine, Klavdia, Marina Lamprou, Lila, Marseaux, Natasha Kay, Norma, Onemanshow, Seno, Ilenia Williams, Zaf, Γιώργος Αμούτζας, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Νίκος Απέργης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μπέττυ Μαγγίρα, Τάνια Μπρεάζου, Έλενα Παπαρίζου, Τάμτα, Ελένη Φουρέιρα και πολλοί ακόμα.

Και όσο ο κόσμος κατέφθανε στο στάδιο, τα παρασκήνια πήραν «φωτιά».

Η Έλενα Παπαρίζου έμεινε έκπληκτη όταν την ζήτησαν να υπογράψει ένα διαφορετικό αυτόγραφο.

Δείτε από drone το stage του MadWalk 2024:

Βίκυ Καγιά, Ζενεβιέβ Μαζαρί και τα μοντέλα του show «τρέχουν» για τις τελικές πρόβες πριν βγουν στην σκηνή.

Οι καλλιτέχνες χορεύουν μέσα στη διάθεση στα καμαρίνια τους ενώ ετοιμάζονται για αυτήν την μεγάλη βραδιά.

Φωτογραφίες NDP