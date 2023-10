Η βασίλισσα της pop Madonna έκανε τη μεγάλη επιστροφή, που τόσο περίμεναν οι θαυμαστές της σε ολόκληρο τον κόσμο. Για τη συναυλία της στο Λονδίνο, ανέβηκε ξανά στη σκηνή και όπως ήταν αναμενόμενο οι fan της παραληρούσαν…

Ήταν η πρώτη συναυλία της στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της με τίτλο Celebration και έγινε το βράδυ του Σαββάτου 14/10, στη φημισμένη O2 Arena.

Ήταν ένα υπερθέαμα διάρκειας δύο ωρών κατά το οποίο δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο πρόβλημα της υγεία της μετά από μια βαριά βακτηριακή λοίμωξη.

«Δεν πίστευα ότι θα τα κατάφερνα. Πέρασα πέντε μέρες από τη ζωή μού ή τον «θάνατό» μου και δεν ήξερα πραγματικά πού βρισκόμουν. Τα παιδιά μου ήταν εκεί. Με σώζουν κάθε φορά», δήλωσε από τη σκηνή της O2 Arena η Madonna.

«Πρέπει να είμαι εκεί για τα παιδιά μου. Πρέπει να επιβιώσω για αυτά» είπε η σούπερ σταρ της διεθνούς σκηνής για τα τέσσερα παιδιά της, που ήταν μαζί της στη σκηνή κατά τη διάρκεια της έναρξης του show στο Λονδίνο.

Madonna and her daughter Lourdes Leon performing together tonight at the London O2 Arena as part of Madonna’s Celebration Tour. #TheCelebrationTour #MadonnaCelebrationTour #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/CkLN5rlOZM