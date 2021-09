Η δικαστική διαμάχη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ για την κηδεμονία των παιδιών τους, όπως φαίνεται, θα έχει συνέχεια για πολύ καιρό ακόμα… Παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός κέρδισε πρόσφατα τη δίκη για την κοινή επιμέλεια, η πρώην σύζυγός του – σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ – περνά στην αντεπίθεση και επιχειρεί να αλλάξει την απόφαση.

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί παντρεύτηκαν το 2014 και απέκτησαν έξι παιδιά, τα τελευταία πέντε όμως χρόνια τραβούν χωριστούς δρόμους με τους δύο ηθοποιούς να διεκδικούν χωριστά την επιμέλεια των ανήλικων σήμερα παιδιών τους. Πρόσφατα ο διάσημος ηθοποιός κέρδισε τη δίκη για την κοινή επιμέλεια. Γεγονός που δεν ικανοποίησε την πρώην σύζυγό του και – όπως αναφέρει το Page Six – παλεύει να ανατρέψει την απόφαση, εκμεταλλευόμενη εγγράφων που αποδεικνύουν πως ο Μπραντ Πιτ εκμεταλλεύεται την φήμη του. «Αυτού του είδους το παιχνίδι, μια τελευταία προσπάθεια από διασημότητες που αναζητούν ειδική μεταχείριση, δεν είναι αυτό για το οποίο προορίζονται οι περιορισμένοι πόροι επανεξέτασης αυτού του Δικαστηρίου», τονίζουν οι δικηγόροι της Αντζελίνα Τζολί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ηθοποιός έχει ανοίξει όμως ακόμα ένα μέτωπο κατά του πρώην συζύγου της. Η Αντζελίνα Τζολί φέρεται να προσπαθεί να πουλήσει μέρος ενός κτήματος στην Γαλλία που έχουν από κοινού με τον Μπραντ Πιτ χωρίς την συγκατάθεσή του. Ο δικηγόρος του πρώην συζύγου της εξήγησε στην Page Six πως η ηθοποιός προσπάθησε ύπουλα να πουλήσει το κομμάτι του κτήματος με τα κρασιά που ανήκουν στο διάσημο ζευγάρι.

