Η Ντάνα Σνάιντερ θεωρεί τα κοσμήματα που σχεδιάζει για ταινίες ως βασική πτυχή στην αφήγηση

Η σχεδιάστρια κοσμημάτων Ντάνα Σνάιντερ έχει κατορθώσει να βλέπει εδώ και πολλά χρόνια τις δημιουργίες της στη μεγάλη οθόνη.

Η Ντάνα Σνάιντερ έλαβε τηλεφώνημα από τη σχεδιάστρια κοστουμιών των ταινιών «The Hunger Games» (Αγώνες Πείνας) η οποία της είπε: «Υπάρχει μια καρφίτσα». «Κατάλαβα αμέσως για ποια καρφίτσα μιλούσε» τόνισε η σχεδιάστρια κοσμημάτων σε συνέντευξή της στο People.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα πρωτότυπα, μπεστ σέλερ μυθιστορήματα της Σούζαν Κόλινς, η ηρωίδα Κάτνις Έβερντιν (την οποία ενσάρκωσε στην οθόνη η Τζένιφερ Λόρενς) φοράει μια εμβληματική καρφίτσα, με την φανταστική κοτσυφοκίσσα πάνω της, καθώς μπαίνει στην αρένα. Η καρφίτσα υπάρχει επίσης στο εξώφυλλο του βιβλίου «The Hunger Games».

Η Σνάιντερ είχε διαβάσει και είχε αγαπήσει τα βιβλία και ήξερε ότι η αποστολή της δημιουργίας της καρφίτσας για την ταινία του 2012 συνοδευόταν από «προσδοκίες των θαυμαστών». «Και είμαι θαυμάστρια. Ήθελα να είναι καλή» ανέφερε.

Η μετατροπή αυτού του σχεδίου από το εξώφυλλο σε πραγματική καρφίτσα έγινε μόνο με πολλή σκληρή δουλειά. Χρειάστηκαν πραγματικά αρκετοί μήνες. Ταξίδεψε πολλές φορές από το σπίτι της στο Οχάιο στο Λος Άντζελες για να δείξει στο κινηματογραφικό συνεργείο τις νέες εκδόσεις της καρφίτσας μέχρι να καταλήξουν στην τέλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έπρεπε να καταλάβω: “Πώς συνδέεται το βέλος με το ράμφος; Πού μπαίνει το πίσω μέρος της καρφίτσας ώστε να μην φαίνεται; Θα αντέξει στις επικίνδυνες σκηνές;» σημείωσε προσθέτοντας ότι ανησυχούσε ιδιαίτερα για το αν θα παρέμενε το κόσμημα στα ρούχα σε σκηνές δράσης χωρίς να σπάσει ή να τραυματίσει κάποιον.

Η Σνάιντερ έχει σχεδιάσει κοσμήματα για τις ταινίες Τhe Matrix Reloaded και The Matrix Revolutions, Top Gun: Maverick, The Girl with the Dragon Tattoo, Fast & Furious, Californication και φέτος τις δημιουργίες της φορά η Lois Lane, την οποία υποδύεται η Ρέιτσελ Μπρόσναχαν στο Superman.

Αποφάσισε να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση και να χρησιμοποιήσει τις καλλιτεχνικές της δεξιότητες για να φτιάχνει κοσμήματα, με έμπνευση από την πρώτη της εργασία στο Tiffany’s. Αλλά μετά από χρόνια στον κόσμο της μόδας, βαρέθηκε.

«Ήθελα να σχεδιάζω όλα αυτά τα άγρια, τρελά, πραγματικά εντυπωσιακά κοσμήματα» εξήγησε. Ζούσε στα βόρεια της Νέας Υόρκης όταν το τρέιλερ για το The Matrix την ενέπνευσε να ακολουθήσει μια νέα κατεύθυνση. «Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, αποφάσισα ότι θα πήγαινα στο Λος Άντζελες και θα προσπαθούσα να καταλάβω πώς να φτιάχνω κοσμήματα για ταινίες» τόνισε.

«Αγαπώ τον κινηματογράφο όσο όλοι μας, αλλά ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσα να βρω μια καριέρα σε αυτόν» ανέφερε η Σνάιντερ σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Τα κοσμήματα στον κινηματογράφο συνήθως επιλέγονται προσεκτικά ώστε να αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα που τα φοράει. Μπορούν να χρησιμεύσουν ως βασική πτυχή στην αφήγηση και τον συμβολισμό, αποκαλύπτοντας περισσότερα για τους χαρακτήρες, υπογράμμισε.