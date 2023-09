Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις που κάνει η Naomi Campbell για τις σχέσεις με τα ναρκωτικά όταν μεσουρανούσε στον χώρο του μόντελινγκ.

Μέσα από το ντοκιμαντέρ «The Super Models» του Apple TV+, η Ναόμι Κάμπελ εξομολογείται ότι «σκότωνε» τον εαυτό της σιγά σιγά τη δεκαετία του ’90 με έναν εθισμό στα ναρκωτικά που τη βοήθησε να καταπιέζει τα συναισθήματά της, όπως η συντριβή της για τη συγκλονιστική δολοφονία του Gianni Versace.

«Η θλίψη ήταν ένα πολύ παράξενο πράγμα στη ζωή μου, επειδή δεν φαίνεται πάντα», ανέφερε η 53χρονη Κάμπελ στη σειρά τεσσάρων επεισοδίων. «Παθαίνω σοκ και φρικάρω όταν πραγματικά συμβαίνει, και αργότερα είναι που λυγίζω. Αλλά κράτησα τη θλίψη μέσα μου, απλά την αντιμετώπισα».

Αναφέρει επίσης ότι πάλεψε ιδιαίτερα με τη θλίψη όταν ο Βερσάτσε, ο καλός της φίλος και θρυλικός σχεδιαστής, πυροβολήθηκε έξω από την έπαυλή του στο South Beach τον Ιούλιο του 1997.

«Όταν άρχισα να κάνω χρήση, αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που προσπάθησα να καλύψω, ήταν η θλίψη. Ο εθισμός είναι ένα τέτοιο – είναι απλά μια μ…, πραγματικά είναι», συνέχισε.

«Σκέφτεσαι: “Ω, θα επουλώσει αυτή την πληγή”. Δεν το κάνει. Μπορεί να προκαλέσει τόσο τεράστιο φόβο και άγχος. Γι’ αυτό και θύμωσα πολύ», εξομολογήθηκε.

