Nigel Farage: Μοντέλο του Only Fans η 25χρονη που τον «έλουσε» με μιλκσέικ

Μοντέλο του OnlyFans και… υποστηρίκτρια του Τζέρεμι Κόρμπιν δηλώνει η νεαρή που «έλουσε» νωρίτερα με μιλκσέικ τον Nigel Farage, κατά την έξοδo του Βρετανού πολιτικού από τοπική παμπ στο Κλάκτον.

Ο λόγος για την 25χρονη Βικτόρια Τόμας – Μπόουεν, μοντέλο του Only Fans, η οποία πέταξε προς το μέρος του Nigel Farage μιλκσέικ απευθείας στο πρόσωπο του ακροδεξιού Βρετανού πολιτικού.

Ενώ ο Νάιτζελ Φάρατζ έβγαινε από παμπ στο Κλάκτον, συνοδευόμενος από τους άνδρες της ασφάλειάς του, μία γυναίκα τον περίμενε εκεί και πέταξε προς το μέρος του το περιεχόμενο ενός ποτηριού.

Αν και ο ίδιος δεν έδωσε σημασία στο συμβάν και αποχώρησε από το σημείο, σκουπίζοντας απλά τα μάτια του, η 25χρονη συνελήφθη και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «DailyMail», η Βικτόρια Τόμας – Μπόουεν δεν είναι άγνωστη στο κοινό. Πρόκειται για διάσημο μοντέλο του OnlyFans, που υποστηρίζει μάλιστα, ανοιχτά τον πολιτικό των Βρετανών Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν.

Ένα βίντεο που δείχνει το ρόφημα να εκτοξεύεται στο πρόσωπο του Nigel Farage κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media:

Moment Nigel Farage is splattered with milkshake as he launches campaign pic.twitter.com/87YkADFpbC