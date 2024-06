«Έλουσε» με μίλκσεϊκ τον Νάιτζελ Φάρατζ

Μια γυναίκα είχε στήσει καρτέρι στον Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Reform UK και όταν βρέθηκε στο οπτικό της πεδίο εκσφενδόνισε ένα ποτήρι με μίλκσεϊκ.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ ο οποίος όχι μόνο ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές της 4ης Ιουλίου στη Βρετανία αλλά πήρε πίσω την ηγεσία του κόμματος με το έτσι θέλω έβγαινε από μια ομιλία στο Κλάκτον της Βρετανίας.

Τότε, η γυναίκα που ακολουθούσε άδειασε ένα ποτήρι με μίλκσεϊκ πάνω του.

Το κόμμα Reform UK ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2018 ως κόμμα του Brexit με ξεκάθαρη και σκληρή στάση εναντίον της ΕΕ.

Moment Nigel Farage is splattered with milkshake as he launches campaign pic.twitter.com/87YkADFpbC