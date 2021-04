Το Όσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας κέρδισε η ταινία «Another Round» («Άσπρο Πάτο») του Τόμας Βίντερμπεργκ (Δανία).

Σε ένα συγκινησιακά φορτισμένο λόγο, ο Τόμας Βίντερμπεργκ ευχαρίστησε την Ακαδημία και αφιέρωσε το βραβείο στην κόρη του, την οποία έχασε πρόσφατα σε δυστύχημα.

Thomas Vinterberg remembers his late daughter in moving acceptance speech: "This is a miracle that just happened—and you're a part of this miracle. Maybe you've been pulling some strings somewhere, I don't know. But this one is for you." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/ulzde1Acv4