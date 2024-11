Sean «Diddy» Combs: Διάσημοι «αγοράζουν» την σιωπή των θυμάτων – Τι αποκάλυψε ο πρώην συνεργάτης του, Ray J

Εν μέσω της εν εξελίξει δίκης του Sean «Diddy» Combs, γνωστού και ως Puff Daddy, ο τραγουδιστής και πρώην συνεργάτης του, Ray J ισχυρίστηκε ότι πολλοί διάσημοι που σχετίζονται με τον ράπερ φέρεται να σχεδιάζουν να πληρώσουν τα θύματα με αντάλλαγμα τη σιωπή τους.

Ο τραγουδιστής και συνθέτης Ray J αποκάλυψε ότι πολλές διασημότητες φέρεται να επικοινώνησαν μαζί του καθώς φοβήθηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση του Puff Daddy. Ο πρώην συνεργάτης του Diddy εμφανίστηκε στο νέο ντοκιμαντέρ του TMZ με τίτλο The Downfall of Diddy: Inside the Freak-Offs και ισχυρίστηκε ότι οι θυγατρικές προσπαθούν να πληρώσουν τα θύματα για να «κρατήσουν κλειστά τα στόματά τους».

Το ντοκιμαντέρ περιλάμβανε επίσης τον δικηγόρο Tony Buzbee, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Diddy έστειλε μια επιστολή απαίτησης με τελεσίγραφο σε όλους τους celebrities που συνδέονται με τον Combs, για να πληρώσουν ή εναλλακτικά να αντιμετωπίσουν τη μήνυση.

Ο Ray J στο ντοκιμαντέρ, φάνηκε νευρικός ενώ μιλούσε για την επαφή του με τους πιθανούς συνεργάτες του Diddy και σταμάτησε να μιλάει αφού συνειδητοποίησε ότι είχε ήδη πει πάρα πολλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φερόμενες σεξουαλικές ταινίες του Diddy έχουν συσσωρευτεί από τις ομοσπονδιακές αρχές και όλοι οι διάσημοι που συμμετέχουν στα βίντεο που είχε στην κατοχή του ο Puff Daddy, θα λογοδοτήσουν στο δικαστήριο.

Ο μεγιστάνας της μουσικής βρέθηκε εμπλεκόμενος σε κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και εκμετάλλευση γυναικλών και ανηλίκων, έπειτα από πολλαπλές μηνύσεις εναντίον του.

Συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2024, βάσει των καταγγελιών. Ο Diddy, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και υπέβαλε αίτηση για εγγύηση δύο φορές, η οποία και τις δύο φορές απορρίφθηκε.

Ο Combs πρόσφατα κατέθεσε αίτηση για να επισπεύσει μια εντολή για «φίμωση» ενάντια σε έναν από τους ενάγοντες που ισχυρίστηκε στα social media ότι κατείχε τις σεξουαλικές ταινίες του ράπερ.

Οι δικηγόροι του ράπερ, Marc Agnifilo και Teny Geragos, παρακάλεσαν στο δικαστήριο ότι αυτές οι εξωδικαστικές δηλώσεις θα πρέπει να μην ληφθούν υπόψιν για να δοθεί στον Diddy μια δίκαιη δίκη.