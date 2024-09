Sean «Diddy» Combs: Τα παιδιά του ράπερ «σπάνε» τη σιωπή τους, αλλά δε λένε κουβέντα για τις σοβαρές κατηγορίες

Μια «γροθιά» είναι τα παιδιά του ράπερ Sean «Diddy» Combs, γνωστός και ως Puff Daddy, όχι για να την ορθώσουν εναντίον του μετά τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει για σωρεία εγκλημάτων (sex trafficking, ναρκωτικά…).

Τα παιδιά του Sean «Diddy» Combs, ή Puff Daddy, «έσπασαν» τη σιωπή τους μετά τη σύλληψή του, αλλά δεν αναφέρθηκαν στις κατηγορίες εναντίον του διάσημου πατέρα τους.

Αντ’ αυτού, τα παιδιά του Combs εξέδωσαν μια ανακοίνωση με την οποία καταδικάζουν τις «φρικτές θεωρίες συνωμοσίας» που κυκλοφορούν για την αείμνηστη μητέρα τους Kim Porter – την πρώην του μεγιστάνα του χιπ-χοπ.

«Έχουμε δει τόσες πολλές επώδυνες και ανακριβείς φήμες να κυκλοφορούν για τους γονείς μας, τη σχέση της Kim Porter και του Sean Combs, καθώς και για τον τραγικό θάνατο της μητέρας μας, που νιώθουμε την ανάγκη να μιλήσουμε», έγραψαν ο Quincy Brown και οι Christian, Jessie και D’Lila Combs σε κοινή δήλωση που μοιράστηκαν στα προφίλ τους στο Instagram το βράδυ της Τρίτης (24.09.2024).

Η Πόρτερ, πρώην μοντέλο, και ο Κομπς είχαν μια on/off ερωτική σχέση από το 1994 έως το 2007. Μαζί απέκτησαν τον γιο τους Christian, σήμερα 26 ετών, και τις δίδυμες κόρες τους Jessie και D’Lila, σήμερα 17 ετών.

Η Porter απέκτησε το πρώτο της παιδί, τον 33χρονο σήμερα Quincy, με τον πρώην σύζυγό της τραγουδιστή Al B. Sure! .Ο Combs υιοθέτησε αργότερα τον Quincy όταν ήταν μόλις τριών ετών.

Η δήλωση των παιδιών έρχεται μετά τη δημοσίευση ενός απομνημονεύματος που ισχυρίζεται ότι γράφτηκε από την Porter πριν από τον ξαφνικό θάνατό της το 2018 σε ηλικία 47 ετών από παθολογικά αίτια.

Τα αδέλφια, δηλώνου πως τα δήθεν «απομνημονεύματα», ένα βιβλίο 59 σελίδων που δημοσιεύτηκε στις 6 Σεπτεμβρίου με ψευδώνυμο από έναν αυτοαποκαλούμενο ερευνητή δημοσιογράφο, είναι 100% ψεύτικο.

Ο γιος του Puff Daddy, King Combs

«Οι ισχυρισμοί ότι η μαμά μας έγραψε ένα βιβλίο είναι απλά αναληθείς. Δεν το έκανε. Και οποιοσδήποτε ισχυρίζεται ότι έχει ένα χειρόγραφο, παρουσιάζεται λανθασμένα», ανέφερε η δήλωσή τους.

Τα «απομνημονεύματα» με τίτλο «Kim’s Lost Words: A journey for justice, from the other side» βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας Best Sellers του Amazon.

Ένας από τους γιους του ράπερ, ο Justin Combs

Το όνομα του φερόμενου συγγραφέα είναι Jamal T. Millwood – το όνομα ενός ψευδώνυμου που χρησιμοποιούσε ο Tupac, σύμφωνα με τους συνωμοσιολόγους που υποστηρίζουν ότι είναι ακόμη ζωντανός.

Το βιβλίο και οι κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία από τον Combs, μεταξύ άλλων από την πρώην του, τραγουδίστρια Cassandra «Cassie» Ventura, έχουν σηκώσει στα social media κύμα συνωμοσιών για τον πρόωρο θάνατο της Porter.

Τα παιδιά της γρήγορα απέρριψαν αυτές τις φήμες με δήλωσή τους.

«Αν και ήταν απίστευτα δύσκολο να συμφιλιωθούμε με το πώς μπόρεσε να μας την “πάρουν” πολύ νωρίς. Η αιτία του θανάτου της έχει διαπιστωθεί εδώ και καιρό. Δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια», έγραψαν.

Για την ιστορία, ο Combs είναι πατέρας επτά παιδιών.