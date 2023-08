Λουλούδια, κεριά, σημειώματα, σημειώματα, το Nothing Compares 2 U και πολλά δάκρυα συγκίνησης και στεναχώριας στο τελευταίο αντίο της Sinead O’ Connor. Χιλιάδες Ιρλανδοί πήγαν στο Μπρέι, τη γενέτειρά της, για να αποχαιρετήσουν την εμβληματική τραγουδίστρια μετά την κηδεία της.

Η Sinead O’ Connor πέθανε στις 26 Ιουλίου σε ηλικία 56 ετών στο σπίτι της στο Λονδίνο. Ο θάνατός της προκάλεσε παγκόσμια θλίψη και γι’ αυτό σήμερα (8.8.2023) χιλιάδες θαυμαστές της βγήκαν στην παραθαλάσσια πόλη Μπρέι της Ιρλανδίας για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη τους τραγουδίστρια, μετά την ιδιωτική κηδεία της.

Η οικογένεια της Sinead O’ Connor έκανε μια τελετή σε στενό κύκλο, παρουσία του προέδρου της Ιρλανδίας Μάικλ Χίγκινς και του πρωθυπουργού Λίο Βαράντκαρ, και μετά από την παρότρυνση των δικών της ανθρώπων, οι δρόμοι «πλημμύρισαν» από κόσμο που ήθελε να την αποχαιρετήσει.

Άνθρωποι με δάκρυα στα μάτια, όλων των ηλικιών, συγκεντρώθηκαν στους δρόμους και στο σπίτι που έμενε η Sinead O’ Connor επί μια 15ετία. Περπάτησαν δίπλα στη νεκροφόρα, με κάποιους να τη ραίνουν με λουλούδια ενώ άλλοι τραγουδούσαν γνωστές επιτυχίες της.

Στην κεφαλή της πομπής, ένα βανάκι ήταν καλυμμένο με σημαίες της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και από τα μεγάφωνά του ακουγόταν το «Natural Mystic» του Μπομπ Μάρλεϊ.

With Bob Marley playing on a van stereo, Sinead O’Connor’s funeral cortege passes along the Bray seafront as thousands turned out to pay their respects. @irish_news #sineadoconnor #Bray pic.twitter.com/voCoeF9G0p — Allan Preston (@AllanPreston) August 8, 2023

«Η Sinead O’ Connor λάτρευε τη ζωή στο Μπρέι», έγραψαν οι δικοί της άνθρωποι σε μια ανακοίνωση που έδωσαν την Κυριακή στη δημοσιότητα. «Με αυτή τη λιτανεία, η οικογένεια θέλει να τιμήσει τους κατοίκους» της περιοχής και να τους δώσει την ευκαιρία να πουν «το τελευταίο αντίο».

Sinéad O’Connor’s funeral procession was met with applause as it passed by her former home on the Bray seafront | Read more: https://t.co/3B5PZ9ujvi pic.twitter.com/kEYaYii3ML — RTÉ News (@rtenews) August 8, 2023

Η πομπή πέρασε μπροστά από το παλιό σπίτι της τραγουδίστριας, όπου ήταν τοποθετημένα πολλά στεφάνια. «Σινέντ, ευχαριστούμε που μας άκουσες και απάντησες. Συγγνώμη που σου ραγίσαμε την καρδιά» έγραφε ένα μήνυμα που είχε αφεθεί στην πόρτα του σπιτιού.

«Το κύμα της θλίψης και οι εκδηλώσεις προς τιμή της ζωής και του έργου της Σινέντ Ο’Κόνορ μαρτυρούν τη βαθιά επιρροή που είχε στον ιρλανδικό λαό», ανέφερε ο πρόεδρος της Ιρλανδίας σε μια ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας τη «μοναδική συμβολή» και την «υπέροχη δημιουργικότητά της».

Κατά τη διάρκεια της τελετής, πριν από την πομπή, ο ιμάμης Ούμαρ αλ Κάντρι, ο επικεφαλής του Μουσουλμανικού Συμβουλίου της Ιρλανδίας, είπε μια προσευχή στη μνήμη της Σινέντ, η οποία ασπάστηκε το Ισλάμ το 2018 και είχε αλλάξει το όνομά της σε Σουχάντα Σαντακάτ.

«Είναι τιμή που βρίσκομαι εδώ με αυτήν την ευκαιρία και ευχαριστώ ειλικρινά την οικογένεια που αγκάλιασε τη μουσουλμανική ταυτότητα» της τραγουδίστριας, έγραψε στην πλατφόρμα Χ (Twitter). Η ταφή της Σινέντ Ο’ Κόνορ θα γίνει αργότερα, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ / Φωτογραφίες: Reuters