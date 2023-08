Χιλιάδες θαυμαστές της Sinead O’ Connor λένε σήμερα (8.8.2023) το τελευταίο αντίο στην εμβληματική τραγουδίστρια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών την Τετάρτη 26 Ιουλίου. Οι δρόμοι της παραθαλάσσιας πόλης Μπρέι, της γενέτειράς της, έχουν «πλημμυρίσει» από κόσμο και τραγούδια που ακούγονται προς τιμήν της.

Σύμφωνα με τη DailyMail, περισσότεροι από 3.000 θαυμαστές της Sinead O’ Connor είναι στους δρόμους και τραγουδούν το Nothing Compares 2 U, τη μεγάλη επιτυχία της από τη δεκαετία του ’90. Η μουσουλμανική κηδεία της θρυλικής τραγουδίστριας θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα.

Ήδη, η οικογένειά της έκανε το πρωί ένα ιδιωτικό μνημόσυνο, παρουσία του προέδρου της Ιρλανδίας, Μάικλ Ντάνιελ Χίγκινς. Όσοι ήθελαν να αποχαιρετήσουν την Sinead O’ Connor, συγκεντρώθηκαν στους παραλιακούς δρόμους του Μπρέι μετά από παρότρυνση των δικών της ανθρώπων, από όπου πέρασε η πομπή πριν την ιδιωτική τελετή.

Χιλιάδες θαυμαστές έξω από το σπίτι της – Συγκινητικές στιγμές

Μερικοί από τους χιλιάδες θαυμαστές της Sinead O’ Connor που έχουν βγει στους δρόμους, έχουν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι της στην περιοχή.

Όπως φαίνεται και από τις εικόνες που κυκλοφορούν στα social media, ένα τροχόσπιτο με μεγάλα ηχεία και διακοσμημένο με λουλούδια και σημαίες Pride έφτασε έξω από το σπίτι της και άρχισε να παίζει τραγούδια της.

With Bob Marley playing on a van stereo, Sinead O’Connor’s funeral cortege passes along the Bray seafront as thousands turned out to pay their respects. @irish_news #sineadoconnor #Bray pic.twitter.com/voCoeF9G0p — Allan Preston (@AllanPreston) August 8, 2023

Οι θαυμαστές της τραγουδούσαν όλοι μαζί τις μεγάλες επιτυχίες της και χειροκροτούσαν κάθε που τελείωνε κάποιο τραγούδι.

Crowds now waiting for the funeral parade for #SineadOConnor in Bray, Dublin RIP pic.twitter.com/Dz85dRzpX2 — Colleen Murrell(@ivorytowerjourn) August 8, 2023

Sinéad O’Connor’s funeral procession was met with applause as it passed by her former home on the Bray seafront | Read more: https://t.co/3B5PZ9ujvi pic.twitter.com/kEYaYii3ML — RTÉ News (@rtenews) August 8, 2023

Η σπουδαία φωνή της Sinead O’ Connor σίγησε για πάντα στις 26 Ιουλίου. Η θρυλική τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, μετά από μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες αλλά και κακοποίηση από τη μητέρα της, μάχη με θέματα ψυχικής υγείας και αμφιλεγόμενες αποφάσεις.