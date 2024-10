Star Wars: Στο σφυρί κράνος Stormtrooper για περίπου 600.000 ευρώ

Κράνος που φορέθηκε από Stormtrooper σε ταινία Star Wars εκτιμάται ότι θα πωληθεί έως και 500.000 λίρες Αγγλίας (περίπου 596.410 ευρώ) σε δημοπρασία αναμνηστικών από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας στο Λονδίνο, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τρίτη (8.10.24)

Περισσότερα από 1.800 αντικείμενα από τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές διατίθενται σε δημοπρασία προς πώληση από τον οίκο Propstore, συμπεριλαμβανομένου του κράνους, το οποίο εμφανίστηκε στην ταινία του 1977 «Star Wars: Episode IV – A New Hope» (Star Wars: Επεισόδιο 4 – Μια Νέα Ελπίδα).

Στην ίδια δημοπρασία πωλείται η στολή του Μάικλ Κίτον από την ταινία «Batman Returns» (Ο Μπάτμαν Επιστρέφει) του 1992, η τιμή πώλησης της οποίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει μεταξύ 100.000 και 200.000 λιρών Αγγλίας.

Οι συλλέκτες μπορούν επίσης να αποκτήσουν ένα κράνος και μια μάσκα που φορούσε στην αρένα ο Ράσελ Κρόου στην επική ταινία «Gladiator» (Ο Μονομάχος) του Σερ Ρίντλεϊ Σκοτ το 2000 ή το κράνος του Αχιλλέα από την ταινία «Τροία» του 2004, που φορούσε ο Μπραντ Πιτ.

Ζωγραφισμένη στο χέρι αφίσα του Ρόμπερτ ΜακΓκίνις για την ταινία του 1971 «James Bond: Diamonds Are Forever» (Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Τα διαμάντια είναι παντοτινά) θα μπορούσε να πωληθεί από 150.000 έως και 300.000 λίρες Αγγλίας και το σακάκι του Μάρτι ΜακΦλάι που αλλάζει μέγεθος από την ταινία «Back To The Future Part II» εκτιμάται ότι θα πωληθεί έναντι 120.000 λιρών Αγγλίας.

Ο Στίβεν Λέιν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Propstore δήλωσε: «Μετά τη δημοπρασία με αναμνηστικά από τον χώρο της ψυχαγωγίας στο Λος Άντζελες τον Αύγουστο, στην οποία το καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς πέτυχε το ρεκόρ των 630.000 δολαρίων είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη δημοπρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Τόνισε ακόμη ότι στη δημοπρασία περιλαμβάνονται πραγματικά αξιόλογα αντικείμενα από θρύλους του κινηματογράφου.

Η δημοπρασία διοργανώνεται στις 14 και 15 Νοεμβρίου στο Λονδίνο και για άλλες δύο μέρες διαδικτυακά.