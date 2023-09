“We’re back”! Αυτό είναι το λιτό μήνυμα των σεναριογράφων του Stranger Things για την επιστροφή τους στη δουλειά μετά τη λήξη της απεργίας στο Χόλιγουντ, κάτι που σημαίνει ότι συνεχίζεται το γράψιμο για την 5η και τελευταία σεζόν της σειράς – φαινόμενο του Netflix.

Η απεργία των σεναριογράφων στο Χόλιγουντ κράτησε 148 ημέρες. Προχθές Δευτέρα (25.9.2023), οι πλευρές του Writer’s Guild of America (WGA) και του American Motion Picture and Television Producers (AMPTP) ήρθαν σε συμφωνία και έτσι οι παραγωγές βγήκαν από τον… πάγο. Μια εξ αυτών είναι και η 5η σεζόν του Stranger Things.

Πρόσφατα, ένα teaser από το πουθενά για την 5η σεζόν του Stranger Things άνοιξε την κουβέντα για το πότε θα επιστρέψουν σεναριογράφοι και ηθοποιοί στα στούντιο για να συνεχίσουν τα γυρίσματα των ταινιών και σειρών στο Χόλιγουντ.

Τώρα, οι Duffer Brothers, οι ηγέτες της σεναριογραφικής ομάδας του Stranger Things, ανακοίνωσαν και επίσημα την επιστροφή τους με μια ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter), γράφοντας «Επιστρέψαμε». Δείτε το tweet:

Όπως είναι φυσικό, βέβαια, δεν είναι γνωστή η ημερομηνία της πρεμιέρας της 5ης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things, η οποία αναμένεται να αργήσει. Άλλωστε και ο David Harbour, ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον Jim Hopper, είχε πει ότι τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον ένα χρόνο.

Αν αναλογιστεί κανείς ότι η συμφωνία για τη λήξη της απεργίας στο Χόλιγουντ αφορά μόνο τους σεναριογράφους προς το παρόν, τότε τα γυρίσματα θα καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο. Άλλωστε, δεν έχει βρεθεί λύση στα αιτήματα των ηθοποιών του SAG-AFTRA, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για 75η ημέρα.

According to David Harbour, filming for #StrangerThings5 will take a year to complete. pic.twitter.com/xmVoDPZtTT