Με το… σταγονόμετρο μαθαίνουμε τα νέα για την 5η σεζόν του Stranger Things, με τους σεναριογράφους της σειράς-φαινόμενο του Netflix να δίνουν μια πρώτη γεύση από την πρώτη σκηνή του πρώτου επεισοδίου της τελευταίας σεζόν και να προκαλούν ντελίριο ενθουσιασμού.

Το Stranger Things είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο πετυχημένες σειρές όλων των εποχών και το brand name του είναι καθοριστικό για την ποπ κουλτούρα. Όπως είναι φυσικό, όλος ο πλανήτης περιμένει την 5η και τελευταία σεζόν στο Netflix και οι σεναριογράφοι προκάλεσαν χαμό με την πρώτη γεύση που έδωσαν στους fans.

Οι stranger writers, όπως είναι το όνομα του λογαριασμού των σεναριογράφων του Stranger Things στο X (πρώην Twitter) ανέβασαν μια φωτογραφία με τις πρώτες κουβέντες από το σενάριο του πρώτου επεισοδίου της 5ης και τελευταίας σεζόν που θα προβληθεί στο Netflix.

Στη λεζάντα έγραψαν «Σεζόν 5. Κεφάλαιο 1. Σκηνή 1» και το σενάριο αναφέρει: «Σκοτάδι. Ακούγεται ο ήχος από τον κρύο αέρα που φυσάει και τα δέντρα που τρίζουν. Και… μια παιδική φωνή. Τραγουδάει ένα οικείο τραγούδι:».

Season 5. Chapter 1. Scene 1. pic.twitter.com/TIkf1DNipu — stranger writers (@strangerwriters) November 7, 2023

Αμέσως το tweet κυκλοφόρησε παντού και επικράτησε ντελίριο ενθουσιασμού μεταξύ των fans, αφού χθες (6.11.2023) ήταν η Stranger Things Day, η ημέρα που – σεναριακά – ξεκίνησαν όλα, καθώς ο χαρακτήρας του Will Byers εξαφανίστηκε στις 6 Νοεμβρίου.

Χθες, ελέω της Stranger Things Day, προβαλλόταν για 24 ώρες το πρώτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του Stranger Things ώστε να κατευνάσουν λίγο την όρεξη του κόσμου για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν, αφού το φινάλε της σειράς είναι ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα όλων των εποχών.

Προφανώς, λόγω και του tweet των stranger writers, οι περισσότεροι είπαν ότι η παιδική φωνή είναι του Will Byers και το οικείο τραγούδι είναι το Should I Stay or Should I Go, αυτό που τραγούδαγε ο μικρός Will όταν βρισκόταν στο Upside Down γιατί του έδινε δύναμη, επειδή του το είχε μάθει ο αδερφός του.

Το καστ του Stranger Things αποτελείται από τους: Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven/Jane), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Matthew Modine (Dr. Brenner), Robert Englund (Victor Creel), και Jamie Campbell Bower (Vecna/Henry/One).