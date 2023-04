Μόνο οι δημιουργοί και οι σεναριογράφοι του Stranger Things γνωρίζουν τι θα γίνει στην 5η σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix και «εκμεταλλεύονται» αυτή τη… θέση ισχύος που έχουν για να δίνουν λίγο λίγο πληροφορίες στους fans που περιμένουν πως και πως για ένα νέο στοιχείο.

Τώρα, οι σεναριογράφοι του Stranger Things έθεσαν ένα κουίζ στους θαυμαστές της σειράς του Netflix, ότι η 5η σεζόν θα έχει ένα κοινό στοιχείο με την ταινία Evil Dead Rise. Κάπως έτσι, προκάλεσαν «θύελλα» από σχόλια και εικασίες για το πώς θα καταλήξει η ιστορία των παιδιών του Hawkins.

Μάλιστα, οι σεναριογράφοι του Stranger Things φαίνεται ότι διάβασαν – αν όχι όλα – τα περισσότερα σχόλια με τις απαντήσεις των fans και έγραψαν ότι κάποιοι είναι πολύ κοντά να βρουν την απάντηση αλλά κανείς δεν έπεσε μέσα.

«Σχεδόν ποτέ δεν διαφημίζουμε ταινίες, αλλά το Evil Dead Rise και το Stranger Things 5 έχουν κάτι μικρό, αλλά φοβερό κοινό μεταξύ τους», έγραψαν οι Stranger Writers και πρόσθεσαν «κάποιοι από εσάς είστε πολύ κοντά. Αλλά όχι, δεν είναι το πούρο».

Οι fans, μεταξύ άλλων, είπαν ότι το κοινό στοιχείο αφορά:

