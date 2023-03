Ένα ιδιαίτερο σχόλιο για την 5η σεζόν και τελευταία του Stranger Things έκαναν οι σεναριογράφοι της σειράς του Netflix, «ανάβοντας φωτιές» με το σχόλιό τους, αφού φαίνεται ότι θα ικανοποιήσουν καθ’ όλα τις επιθυμίες των fans.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τους σεναριογράφους του Stranger Things, η πολυαναμενόμενη 5η σεζόν στο Netflix θα είναι σαν «η 1η και η 4η σεζόν να έχουν κάνει μωρό και αυτό το μωρό να έκανε ένεση με στεροειδή»… Ναι, αυτό ήταν το σχόλιο των Stranger Writers στο Twitter.

Οι περισσότεροι fans του Stranger Things συμφωνούν πως η 1η και η 4η σεζόν είναι οι καλύτερες. Σε μια προσπάθεια να ερμηνεύσουμε το σχόλιο των Stranger Writers, αν η 5η σεζόν είναι συνδυασμός αυτών των δύο στον υπερθετικό βαθμό, τότε αναμένονται επικά επεισόδια για το κλείσιμο της ιστορίας.

Βέβαια, οι σεναριογράφοι του Stranger Things δεν έδωσαν κάποιο άλλο σχόλιο ή λεπτομέρεια για την 5η σεζόν στη δημοσιότητα, όμως αυτός ο… ιδιαίτερος τρόπος έκφρασης πιθανότατα να είναι αρκετός για αυτά που μπορούμε να περιμένουμε από την πασίγνωστη σειρά του Netflix.

Season 5 is like if season 1 and 4 had a baby. And then that baby was injected with steroids.