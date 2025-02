Super Bowl: Ο Κέντρικ Λαμάρ, η Buick του ’87 και ο ξέφρενος χορός της Σερένα Γουίλιαμς σε τραγούδι για το beef με τον Drake

Το μεγάλο αθλητικό – και όχι μόνο – γεγονός της χρονιάς, τουλάχιστον για τις ΗΠΑ, το Super Bowl πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (9.2.2025) με νικητές τους Philadelphia Eagles. Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε – όπως ήταν αναμενόμενο – ο Κέντρικ Λαμάρ που είχε αναλάβει το σόου του ημιχρόνου.

Εξάλλου, το σόου στο ημίχρονο του Super Bowl κλέβει πάντα τις εντυπώσεις και από αυτό έχουν περάσει σημαντικοί καλλιτέχνες όπως οι Rihanna, Jennifer Lopez, Shakira, Coldplay και πολλοί άλλοι. Φέτος, ο Κέντρικ Λαμάρ ήταν αυτός που ανέλαβε τη μουσική ψυχαγωγία της βραδιάς.

Το σόου άνοιξε με τον ηθοποιό Σάμουελ Τζάκσον ντυμένο ως «Θείο Σαμ», ενώ ο Κέντρικ Λαμάρ βγήκε πάνω σε ένα Buick GNX του 1987. Πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ του Λαμάρ, που κυκλοφόρησε πέρσι.

Ο ίδιος ξεκίνησε τραγουδώντας «Squabble Up», ακολούθησε η μεγάλη επιτυχία «Humble», όπου είχε στο πλευρό του χορευτές ντυμένους στα μαύρα, λευκά και κόκκινα και συνέχισε με το τραγούδι «DNA».

Μαζί του στην σκηνή εμφανίστηκε και η βραβευμένη με Grammy R&B τραγουδίστρια και τραγουδοποιός SZA, μακροχρόνια συνεργάτης του Λαμάρ.

Η SZA, ντυμένη στα κόκκινα, βγήκε για να τραγουδήσει μαζί με τον ράπερ τα τραγούδια «All the Stars» και «Luther». Οι δυο τους, εξάλλου, θα ξεκινήσουν σύντομα κοινή περιοδεία.

Μάλιστα, δεν παρέλειψε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Not Like Us», το οποίο θεωρείται μια ευθεία επίθεση στον ράπερ Drake. Το κοινό περίμενε με ανυπομονησία το τραγούδι αυτό και πολλές φορές κατά τη διάρκεια του σόου με διάφορα τεχνάσματα έπαιζε αποσπάσματα του τραγουδιού χωρίς όμως να το τραγουδάει.

Ο Λαμάρ έκοψε τη λέξη «παιδόφιλος» αλλά άφησε άθικτους άλλους στίχους, συμπεριλαμβανομένου του στίχου που έγινε viral: «Trying to strike a chord and it’s probably A minorrrrr».

Η πρωταθλήτρια του τένις, Σερένα Γουίλιαμς, η οποία στο παρελθόν είχε σχέση με τον Drake, χόρευε κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του Not Like Us από τον Λαμάρ.

Σημειώνεται πως εδώ και καιρό έχει ξεσπάσει ένα beef ανάμεσα στο Λαμάρ και το Drake, ενώ ο δεύτερος έχει μηνύσει την ίδια του τη δισκογραφική εταιρεία, UMG Recordings, για δυσφήμιση και ζητά αποζημίωση για το κομμάτι που τον κατηγορεί ότι είναι παιδόφιλος.

Τον εθνικό ύμνο τραγούδησε ο Τζον Μπατίστ, ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής και τραγουδοποιός.