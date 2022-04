Τέλος στην αγωνία των απανταχού θαυμαστών δίνει η Marvel, αφού δημοσίευσε το πρώτο τρέιλερ για την 4η ταινία του Thor, το «Thor: Love and Thunder» ενώ απομένουν λιγότερες από 90 ημέρες για την πρεμιέρα στα σινεμά του πλανήτη.

Πιο συγκεκριμένα, η ταινία «Thor: Love and Thunder» της Marvel κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουλίου 2022, όπως αποκάλυψε ο λογαριασμός της Marvel Studios στο Twitter, μαζί με το τρέιλερ του πολυαναμενόμενου φιλμ.

Στο τρέιλερ, ο Thor (Chris Hemsworth) ακούγεται να λέει ότι «πρέπει να βρει ποιος είναι πραγματικά», με τα γεγονότα της ταινίας να διαδραματίζονται λίγο μετά το τέλος του «Avengers: Endgame» και την έναρξη του ταξιδιού του… πρώην βασιλιά του Άσγκαρντ μαζί με τους Guardians of the Galaxy.

Μάλιστα, στο τέλος του τρέιλερ έχει και μια μικρή – για την ώρα – αποκάλυψη, η οποία επιβεβαιώνει κάτι που ακουγόταν εδώ και καιρό.

Marvel Studios' Thor: Love and Thunder arrives only in theaters July 8. ❤️ + ⚡️ pic.twitter.com/cbs8aKiC5O