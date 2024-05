Με γρίπη η Ριάνα: Δεν μπόρεσε να πάει στο Met Gala

Met Gala χωρίς Ριάνα δεν γίνεται… αλλά το 2024 το ζήσαμε κι αυτό.

Από τις πιο ηχηρές απουσίες της μεγαλύτερης γιορτής της μόδας, του Met Gala, ήταν αναμφισβήτητα αυτής της Ριάνα.

Αν κι η ίδια σε δηλώσεις της είχε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της, τελικά ούτε εκείνη, αλλά ούτε και ο σύντροφός της ASAP Rocky φάνηκαν στην τελετή.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το People, η Ριάνα δεν περευρέθηκε στην εκδήλωση γιατί ήταν άρρωστη, συγκεκριμένα είχε γρίπη.

Στο διαδίκτυο ωστόσο, κυκλοφορούν φωτογραφίες, που δείχνουν τη Ριάνα στο χαλί του Met Gala. Οι εν λόγω εικόνες δεν είναι πραγματικές, αλλά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

AI tricksters spread fake Rihanna Met Gala red carpet photos after she reportedly skips due to flu https://t.co/erg2hf5Udn pic.twitter.com/tClUUqUzBl — New York Post (@nypost) May 7, 2024



Σε συνέντευξη που είχε δώσει λίγες εβδομάδες πριν στο περιοδικό Vogue, η Ριάνα είχε αποκαλύψει ότι θα φορέσει κάτι απλό αυτή τη φορά αλλά το τι ήταν αυτό ίσως δεν θα το μάθουμε ποτέ.

Η Ριάνα είχε δώσει το παρών στο Met Gala 2023 και μάλιστα έγκυος στο δεύτερο παιδί της για τη μεγαλύτερη βραδιά της μόδας προς τιμή του αείμνηστου Καρλ Λάγκερφελεντ. Τότε είχε φορέσει ένα λευκό φόρεμα καλυμμένο με τριαντάφυλλα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν δίστασε να ξεχωρίσει και κάποια εμφάνισή της. Έτσι το καλύτερό της ανάμεσα σε ό,τι εκκεντρικό έχει φορέσει στα Met Gala, είναι το κίτρινο χρυσό αριστούργημα Guo Pei που φόρεσε το 2015 όταν το θέμα στο μεγάλο event μόδας ήταν το «China: Through the Looking Glass».