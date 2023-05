Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της αγαπημένης τραγουδίστριας Tina Turner. Η φωνή της «βασίλισσας του ροκ εν ρολ» σίγησε για πάντα την Τετάρτη (23.5.2023) σε ηλικία 83 ετών.

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της τραγουδίστριας, Tina Turner τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από αναρτήσεις διάσημων καλλιτεχνών και όχι μόνο.

«…Σήμερα αποχαιρετούμε μια αγαπημένη φίλη που μας αφήνει το σημαντικότερο έργο της: τη Μουσική της. Όλη η εγκάρδια συμπόνια μας είναι στην οικογένεια της. Τίνα θα μας λείψεις πολύ», αναφέρει η επίσημη σελίδα της τραγουδίστριας Tina Turner στο Instagram αναρτώντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τον φακό του Πέτερ Λίντμπεργκ.

Η μεγάλη κυρία της σόουλ Νταϊάνα Ρος μοιράστηκε μια φωτογραφία με την Τέρνερ στο Twitter, γράφοντας: «Συγκλονισμένη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της Τίνα Τέρνερ».

Στο Instagram, ο Μικ Τζάγκερ έγραψε σε ανάρτησή του: «Ήταν πραγματικά μια εξαιρετικά ταλαντούχα ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια. Ήταν εμπνευσμένη, ζεστή, αστεία και γενναιόδωρη. Με βοήθησε τόσο πολύ όταν ήμουν νέος. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ».

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO