Το βραδινό talk show, «Tonight Show Starring Jimmy Fallon» θα προβάλλεται για ακόμη πέντε χρόνια από το NBC.

Η προεδρεύουσα της NBCUniversal Television and Streaming, Σούζαν Ρόβνερ επιβεβαίωσε την ανανέωση κατά τη διάρκεια της πρώτης παρουσίασης του NBCUniversal χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τον Νοέμβριο ο παρουσιαστής του σόου, Τζίμι Φάλον ανανέωσε το συμβόλαιό του καθώς συμμετέχει και σε άλλα πρότζεκτ του NBCUniversal, τα «The Kids Tonight Show», «That’s My Jam» και «Clash of the Cover Bands».

Ο Τζίμι Φάλον παρουσιάζει το «The Tonight Show» από τον Φεβρουάριο του 2014, όταν αντικατέστησε τον Τζέι Λένο.

Το βραδινό talk show επέστρεψε στο Studio 6B της Νέας Υόρκης για τα γυρίσματα νέων επεισοδίων από τον Μάρτιο μετά την πανδημία της COVID-19.

Ο Φάλον όταν άρχισε η πανδημία, παρουσίαζε επεισόδια από το σπίτι και αργότερα από το Studio 6A.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα βίντεο με λεπτομέρειες για την επιστροφή του σόου στο αρχικό στούντιο, αλλά και τη συμμετοχή ξανά ζωντανού κοινού.

