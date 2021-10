Το «Once Upon A Time In Shaolin» των Wu-Tang Clan είναι ένα ξεχωριστό άλμπουμ του συγκροτήματος που δημοπρατήθηκε το 2015, υπό τον όρο ότι δεν θα κυκλοφορήσει δημόσια.

Από τότε, το άλμπουμ-καλλιτεχνικό μανιφέστο του συγκροτήματος άλλαξε αρκετά χέρια, περιήλθε στην κατοχή του πρώην CEO φαρμακευτικής εταιρείας, Μάρτιν Σκρέλι, των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ και τώρα ανήκει σε κολεκτίβα συλλεκτών κρυπτονομισμάτων.

Ο Σκρέλι αναγκάστηκε να παραδώσει το διαβόητο άλμπουμ στο πλαίσιο διακανονισμού 7,4 εκατομμυρίων δολαρίων με την αμερικανική κυβέρνηση, μετά τη σύλληψή του για κατηγορίες απάτης το 2015 και την καταδίκη του το 2017.

Τώρα, οι New York Times αποκάλυψαν ότι ο νέος ιδιοκτήτης του «Once Upon A Time In Shaolin» είναι η ομάδα συλλεκτών κρυπτονομισμάτων PleasrDAO, η οποία πλήρωσε τέσσερα εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονόμισμα, μέσω ενδιάμεσου για να το αποκτήσει.

PleasrDAO, who previously made the famous Doge meme into an NFT have digitalized another project.



They transferred an unreleased Wu-Tang clan album into blockchain and are now promoting it as a token.#nftnews #NFT pic.twitter.com/bsfcqVVzNn