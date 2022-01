Ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες influencers, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων εις βάρος του, μετά τα όσα είπε σε βίντεο, σχολιάζοντας την υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα στη σουίτα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη.

Η τοποθέτηση του influencer για την υπόθεση βιασμού και την εμπλοκή του ονόματος γνωστού επιχειρηματία, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, καθώς είπε σε βίντεό του, πως ο επιχειρηματίας που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση, έλειπε από την Ελλάδα.

«O [επιχειρηματίας] από τις 27 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου έλειπε στο Άμπου Ντάμπι με τη μητέρα και την κοπέλα του. Επίσης έχει αναφερθεί ότι ο [επιχειρηματίας] διέρρευσε το βίντεο της Ιωάννας Τούνη, κάτι το οποίο διαψεύδει και η Ιωάννα Τούνη».

Έτσι, ξεκίνησε το #cancel_kopsialis στο Twitter, το hashtag που κάποια στιγμή έφτασε και στην κορυφή των trends στην Ελλάδα, με τον κόσμο να τον κατηγορεί πως έσπευσε να υπερασπιστεί τους φίλους του, επειδή ο ίδιος έχει τονίσει ότι γνωρίζεται προσωπικά με τον επιχειρηματία.

Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που προτρέπουν τον κόσμο να τον κάνει unfollow από τα social media (ο λογαριασμός του Αλέξανδρου Κοψιάλη στο Instagram μετρά πάνω από 1 εκατομμύριο followers) ενώ καλούν και την οικογένεια Αντετοκούνμπο να τον διώξει από το giveaway που κάνουν για ένα σπίτι.

Πρόσφατα, ο ακτιβιστής Ηλίας Γκιώνης αναφέρθηκε στον Αλέξανδρο Κοψιάλη και σε υποθέσεις που φθείρουν την εικόνα του, κάτι που προκάλεσε τις αντιδράσεις των ακόλουθων του γνωστού influencer.

Μετά το κύμα αντιδράσεων, ο κατά τα άλλα ενεργός λογαριασμός του Αλέξανδρου Κοψιάλη έχει σιγήσει και δεν υπάρχει καμία ανάρτηση ούτε σε φωτογραφία ούτε σε story στο instagram του, για να τοποθετηθεί για όλα αυτά.

Meanwhile @Giannis_An34 is keep suporting rapists and their friends by cooperating in a house giveaway at @instagram. #cancel_kopsialis and give the house straight to the rape victim.