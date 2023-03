Είναι τελικά αποτέλεσμα deepfake η εμφάνιση της Γκαλ Γκαντότ ως Wonder Woman στο Shazam! Το Fury of the Gods; Ο σκηνοθέτης Ντάβιντ Φ. Σάντμπεργκ το αρνείται.

Η έκπληξη του σκηνοθέτη να εμφανίσει την “επιστροφή” της Γκαλ Γκαντότ στο τέλος του Shazam! Το Fury of the Gods φαίνεται να μπέρδεψε πολλούς. Ήταν η… πραγματική Wonder Woman ή όχι;

Η Γκαντότ ως Wonder Woman εμφανίζεται προς το τέλος της ταινίας, καθώς η Wonder Woman προσπαθεί να αναστήσει τον Shazam, αφού είναι το μόνο άτομο που έχει απομείνει με θεϊκές δυνάμεις.

Παρατηρώντας όμως τη σκηνή πολλοί ήταν αυτοί που είπαν ότι το πρόσωπο της Γκαντότ «φορέθηκε» στο σώμα ενός άλλου ηθοποιού χρησιμοποιώντας τεχνολογία deepfake, αλλά ο σκηνοθέτης της ταινίας ισχυρίστηκε το ακριβώς αντίθετο.

Δείτε τη σκηνή

«Μια συγκεκριμένη εμφάνιση στο “Shazam! Η οργή των Θεών” έπρεπε να γυριστεί στην Αγγλία, αλλά δεν μπορούσα να πάω λόγω ενός προβλήματος με τη βίζα, γι’ αυτό σκηνοθέτησα εξ αποστάσεως», έγραψε ο σκηνοθέτης της ταινίας Ντάβιντ Φ. Σάντμπεργκ στο Twitter, ενώ μοιράστηκε ένα βίντεο με τον ίδιο να σκηνοθετεί εξ αποστάσεως τη σκηνή της Γκαντότ. «Δεν ήταν ένα deepfake όπως πιστεύουν ορισμένοι».

A certain cameo in #ShazamFuryOfTheGods had to be shot in England but I couldn’t go because of a visa issue so I directed remotely. It wasn’t a deepfake as some believe. pic.twitter.com/p8ODDHWe9Q