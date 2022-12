Δεν θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Cosmos: Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ | The Very Best Of Andrew Lloyd Webber» στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος».

Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου, στις 20:30 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Έκτακτοι λόγοι που δεν διευκρινίζονται είναι η αιτία της αναβολής της συναυλίας.

Στη θέση της, την ίδια μέρα, αλλά στις 18.30, θα επαναληφθεί η συναυλία «Cosmos: Αλέξια και El Sistema Greece – Μια τζαζ χριστουγεννιάτικη συναυλία» πάλι στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

Όσοι είχαν προαγοράσει εισιτήριο μέσω της Ticket Services έχουν ήδη ενημερωθεί μέσω email.