Ανδρέας Φουστάνος και Ιωάννα Βασιλάκη σε κοινή συνέντευξη: «Αν έρθει ο γάμος είναι ευπρόσδεκτος» είπε η γιατρός

Ανδρέας Φουστάνος και Ιωάννα Βασιλάκη παραμένουν σε σχέση τα δύο τελευταία χρόνια και το πρωί της Δευτέρας (09-03-2026) προβλήθηκαν οι δηλώσεις που παραχώρησαν στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha. Οι δυο τους μίλησαν για τη διαφορά ηλικίας που τους χωρίζει, το ενδεχόμενο ενός γάμου, αλλά και για στιγμές της καθημερινότητάς τους.

Ανδρέας Φουστάνος και Ιωάννα Βασιλάκη γνωρίστηκαν στο χώρο εργασίας τους, καθώς και εκείνη είναι γιατρός. Η ίδια κρατάει χαμηλούς τόνους, αφού θέλει να γίνει γνωστή από τη δουλειά της και όχι από τη σχέση της με τον πλαστικό χειρουργό. Όσοι γνωρίζουν καλά τον Ανδρέα Φουστάνο υποστηρίζουν πως στο πλευρό της Ιωάννας διανύει μια από τις καλύτερες φάσεις στα προσωπικά του.

«Στο χειρουργείο γνωριστήκαμε. Ξεκίνησε ως δάσκαλος, έχει μεγάλη πείρα από τη ζωή, γιατί έτσι του τα έφερε. Σίγουρα όλο αυτό ξεκίνησε από θαυμασμό. Η επικοινωνία μετράει για μένα. Μπορούμε να συζητάμε για ώρες όταν βγαίνουμε», είπε η Ιωάννα Βασιλάκη για τη γνωριμία τους.

Για το ενδεχόμενο ενός γάμου, αποκάλυψε: «Τα ζευγάρια περνάνε δυσκολίες αλλά αυτά είναι που σε δένουν. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι αφοσιωμένη στα επαγγελματικά, αλλά αν έρθει ο γάμος είναι ευπρόσδεκτος. Είμαι ανοιχτή και στο να κάνω οικογένεια. Έχουμε χρόνο».

Από πλευράς του, ο Ανδρέας Φουστάνος, είπε για την αγαπημένη του: «Με τη σύντροφό μου είμαστε μαζί σχεδόν δύο χρόνια. Ξεκίνησε για να τη μάθω. Έχουμε επικοινωνία, το πιο βασικό. Έχουμε κάνει πολλά ταξίδια μαζί. Εγώ έχω όνειρο να πάω στη Παταγωνία. Της το έχω πει και μπορεί να οργανωθεί».

Όσον αφορά το γάμο αλλά και η διαφορά ηλικίας τους, απάντησε: «Οι δυσκολίες υπάρχουν αλλά ξεπερνιούνται. Δεν προγραμματίζουμε γάμο. Αν έρθει μόνο του, έρχεται. Έρχεται μια επιφώτιση και λες “παμε”. Είμαι ρομαντικός.

Δεν έχω στάνταρ στάση ζωής, μ’αρέσει και το ρομαντικό και το αυθόρμητό και όλα. Δεν μετράμε ηλικίες (για τη διαφορά ηλικίας). Εγώ είμαι πιο μικρός από την Ιωάννα. Κάποιες φορές με βάζει εκείνη σε τάξη. Όλο το μυστικό στη σχέση είναι η επικοινωνία. Η ζωή είναι μικρή και πρέπει να τη χορτάσουμε όσο μπορούμε. Όποιος νομίζει ότι είναι αθάνατος, το έχει χάσει τι παιχνίδι».