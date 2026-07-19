Lifestyle

Η Άννα Βίσση στη γαλλική Ριβιέρα: Ανανεωμένη και λαμπερή σε εικόνα με φόντο θρυλικό ξενοδοχείο

Με κομψότητα και νεανική ενέργεια, η Άννα Βίσση πόζαρε με φόντο ένα ξενοδοχείο στη γαλλική Ριβιέρα, που αποτελεί διαχρονικό καταφύγιο της παγκόσμιας ελίτ
Η Άννα Βίσση στη Γαλλική Ριβιέρα
Η Άννα Βίσση στη Γαλλική Ριβιέρα
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Η Άννα Βίσση κάνει διακοπές στη γαλλική Ριβιέρα και μέσα από εικόνες που δημοσιοποιεί στα social media, δίνει μια γεύση στους διαδικτυακούς φίλους της, από τα όσα βλέπει στον δημοφιλή προορισμό. Η τραγουδίστρια δείχνει ανανεωμένη και λαμπερή. Γεμίζει τις μπαταρίες της, με το βλέμμα στραμμένο στις 26 Σεπτεμβρίου, όταν θα δώσει μια μοναδική συναυλία στο ΟΑΚΑ. 

Η Άννα Βίσση έχει επισκεφθεί τη γαλλική Ριβιέρα και στο παρελθόν. Ως λάτρις των ταξιδιών και της μόδας, η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» έχει βρεθεί πολλές φορές στην Κυανή Ακτή, τόσο για λόγους αναψυχής όσο και στο πλαίσιο μεγάλων κοσμικών καλεσμάτων.

Αυτή τη φορά, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση δημοσίευσε μια φωτογραφία από την επίσκεψή της στο θρυλικό ξενοδοχείο Hotel du Cap-Eden-Roc, το οποίο αποτελεί διαχρονικό καταφύγιο της παγκόσμιας ελίτ και των αστέρων του Χόλιγουντ. Ποζάροντας στον εμβληματικό χωματόδρομο, η σταρ έκλεψε τις εντυπώσεις.

Για τη βόλτα της στον διάσημο προορισμό, η Άννα Βίσση επέλεξε μια αέρινη μαύρη παντελόνα, την οποία συνδύασε με ένα strapless top σε έντονες πορτοκαλί, κόκκινες και μαύρες αποχρώσεις. Η φωτογραφία απέσπασε αμέσως χιλιάδες likes και αποθεωτικά σχόλια από τους θαυμαστές της, οι οποίοι έσπευσαν να εξυμνήσουν την κομψότητα και τη νεανική της ενέργεια. 

Φέτος, το ταξίδι της στη Ριβιέρα ήρθε ως συνέχεια των εξωτικών της αποδράσεων, αφού λίγους μήνες πριν βρέθηκε στην Γαλλική Πολυνησία και την Ίμπιζα.

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