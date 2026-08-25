Ο Ορφέας Αυγουστίδης αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη του στο μαιευτήριο – «Καλοκαίρι, αγάπη, γιορτή» έγραψε

Ορφέας Αυγουστίδης και Γεωργία Κρασσά έγιναν γονείς για δεύτερη φορά, την Πέμπτη 20 Αυγούστου και ζουν μια από τις ευτυχέστερες και πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής τους. Απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι που ήρθε να ολοκληρώσει την οικογενειακή ευτυχία τους. Ο ηθοποιός μάλιστα δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με την κόρη του, μέσα στο μαιευτήριο.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ο Ορφέας Αυγουστίδης φαίνεται να ξεχειλίζει από τρυφερότητα για την κόρη του. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η φουσκωμένη κοιλιά της Γεωργίας Κρασσά λίγες ημέρες πριν γεννήσει, ενώ ακολουθεί εκείνη με τον ηθοποιό να κρατά στα χέρια του την κόρη τους.

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Σε άλλο στιγμιότυπο η σύζυγός του ηθοποιού ποζάρει χαμογελαστή, ενώ σε άλλο ο γιος τους κρατά ένα ποτήρι κρύβοντας το πρόσωπό του. Τέλος, ο ίδιος απαθανάτισε την πανσέληνο. Όπως έγινε γνωστό, η Γεωργία Κρασσά πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο τη Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026.

Το ζευγάρι μετρά πολλά χρόνια σχέσης, ωστόσο ο ηθοποιός και η αγαπημένη του παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2022 στο Κορωπί, έναν χρόνο σχεδόν μετά τον ερχομό του γιου τους τον Απρίλιο του 2021, τον οποίο βάφτισαν την ίδια ημέρα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το μαιευτήριο «ΡΕΑ» αναφέρεται: «Ο ηθοποιός Ορφέας Αυγουστίδης και σύζυγός του Γεωργία Κρασσά πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς καλωσόρισαν το δεύτερο παιδάκι τους στην Κλινική ΡΕΑ, την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026. Το νεογέννητο κοριτσάκι και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό τους, κ. Δημήτριο Πολύζο»