Αντιμέτωπος με φυλάκιση 3 ετών ο πρωταγωνιστής της σειράς «Empire»

Εγγύηση ύψους 100.000 δολαρίων επιβλήθηκε στον ηθοποιό Τζάσι Σμόλετ, ο οποίος κατηγορείται από τις αρχές ότι σκηνοθέτησε μια ρατσιστική και ομοφοβική επίθεση εναντίον του επειδή ήταν δυσαρεστημένος με τις απολαβές του από τη σειρά Empire όπου πρωταγωνιστεί.

Το δικαστήριο διέταξε επίσης τον 36χρονο ηθοποιό να παραδώσει το διαβατήριό του.

Ο Σμόλετ συνελήφθη νωρίτερα σήμερα με την κατηγορία της ψευδούς καταγγελίας στην αστυνομία. Στην πραγματικότητα, είχε πληρώσει δύο αδελφούς για να τον χτυπήσουν, ώστε «να εκμεταλλευτεί τον πόνο και τον θυμό» για τη ρατσιστική επίθεση και να προωθήσει την καριέρα του, όπως υποστηρίζει η αστυνομία του Σικάγο.

Αν κριθεί ένοχος κινδυνεύει να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως και τριών ετών.

