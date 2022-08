Μια ατάκα του Μπραντ Πιτ ήταν αρκετή για να σοκάρει την Αντζελίνα Τζολί και να ξεκινήσει ο καβγάς μεταξύ τους στο ιδιωτικό τους αεροπλάνο κατά τη διάρκεια πτήσης, αποκαλύπτουν σήμερα (19.8.2022) αμερικανικά ΜΜΕ μετά τις αποκαλύψεις ότι η ηθοποιός ήταν η «Jane Doe» που μήνυσε το FBI επειδή δεν συνέλαβαν τον πρώην σύζυγό της, όταν κατήγγειλε τη βίαιη συμπεριφορά του.

Το Page Six αποκαλύπτει καρέ καρέ όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πτήσης που οδήγησε, από ότι φαίνεται, στην οριστική ρήξη μεταξύ του ζευγαριού, όπως τα κατήγγειλε η Αντζελίνα Τζολί. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπραντ Πιτ σύγκρινε τον γιο του με τον μακελάρη του Κόλουμπαϊν, ενός τελειόφοιτου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο του Κολοράντο το 1999, και αμέσως μετά ξέσπασε εναντίον της πρώην συζύγου του πως κατέστρεψε την οικογένειά τους, αποκαλώντας την «τρελή».

Η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε, επίσης, ότι ο Μπραντ «την άρπαξε από το κεφάλι» και «από τους ώμους», «την κούνησε» και της φώναζε ότι «γ@@@ς αυτήν την οικογένεια». Μάλιστα, τα παιδιά τους ήταν έξω από την πόρτα και έκλαιγαν, με δύο από αυτά να τη ρωτούν «μαμά, είσαι καλά;» και τον Πιτ να απαντάει «όχι, η μαμά δεν είναι καλά, χαλάει αυτήν την οικογένεια, είναι τρελή».

Τότε, όπως κατέθεσε η Τζολί, το ένα από τα παιδιά του απάντησε ότι «εσύ χαλάς την οικογένεια και όχι η μαμά», κάτι που εκνεύρισε τον Πιτ σε σημείο που «ήθελε να τους επιτεθεί», με την ίδια να προσπαθεί να τον κρατήσει. Ο Πιτ, όμως, προσπάθησε να ξεφύγει και την έσπρωξε, για αυτό και υπέστη τραύματα στην πλάτη και στον ώμο της, τα οποία είχε το FBI σε φωτογραφίες.

Σε άλλο σημείο της πτήσης, η Τζολί κατήγγειλε ότι υπέστη ακόμα ένα τραύμα, σαν κάψιμο, στο χέρι της και ότι ο Μπραντ Πιτ την έλουσε με μπύρα όσο εκείνη προσπαθούσε να κοιμηθεί.

Παράλληλα, η Τζολί ισχυρίστηκε ότι ο Πιτ δεν άφηνε τα παιδιά να φύγουν για περίπου 20 λεπτά όταν η ίδια του είπε ότι θα τα πήγαινε σε ένα ξενοδοχείο για να ξεκουραστούν, με εκείνον να φωνάζει «δεν μου παίρνεις τα παιδιά μου» και να τη σπρώχνει, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της ηθοποιού.

Σε άλλο σημείο της καταγγελίας, η Αντζελίνα Τζολί ισχυρίστηκε ότι ο Μπραντ Πιτ έκανε κατάχρηση αλκοόλ αλλά στη μοιραία πτήση «είχε πιει δύο με τρία ποτά, που δεν αποτελεί μεγάλη ποσότητα για αυτόν», επειδή στο παρελθόν τον είχε δει να καταναλώνει ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα.

Το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Πηγές από το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ μίλησαν στη DailyMail και υποστήριξαν ότι ο μοναδικός λόγος της κίνησης της Αντζελίνα Τζολί ήταν για να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας στις κατηγορίες εναντίον του και να αμαυρώσει την εικόνα του, αφού, όπως λένε, η ίδια δεν έχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για όσα ισχυρίζεται

Η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε όλα αυτά σε πράκτορα του FBI. Αυτός συνάντησε έναν βοηθό εισαγγελέα των ΗΠΑ και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν θα ασκούσαν ποινικές διώξεις, με αποτέλεσμα η Τζολί να καταθέσει ανώνυμα μήνυση κατά του FBI προκειμένου να λάβει έγγραφα σχετικά με την ομοσπονδιακή έρευνα κατά του Πιτ.

