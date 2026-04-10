Άρης Μουγκοπέτρος: «Είμαστε στην τελική ευθεία για να επιστρέψω, παίζω όπως έπαιζα και προσπαθώ να το κάνω και καλύτερα»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής (10/4/ 2026) στο κεντρικό δελτίο του Alpha, και έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τους γονείς για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν οι κροτίδες και τα βεγγαλικά, με αφορμή ένα σχετικό ρεπορτάζ που προηγήθηκε.

Ο δεξιοτέχνης μουσικός στο κλαρίνο, Άρης Μουγκοπέτρος, αναφέρθηκε στο ατύχημα που είχε εκείνος με την κροτίδα επισημαίνοντας πως, έναν χρόνο μετά, η κατάσταση παραμένει ίδια σε σχέση με τους κινδύνους αυτών των αντικειμένων, όμως αποκάλυψε ότι εκείνος είναι έτοιμος να επιστρέψει.

«Με στεναχωρεί πάρα πολύ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, παρότι πέρασε ένας χρόνος. Ακόμα και στο χωριό μου βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα πράγματα είναι όπως τα είχαμε αφήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ευθύνη των γονέων, λέγοντας: «Σαν γονιός θα πω να μεριμνήσουν καλύτερα για το τι παίρνουν τα παιδιά τους στα χέρια τους, αν δεν θέλουν να δουν το χέρι των παιδιών τους… γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό», σημείωσε, δείχνοντας τα ακρωτηριασμένα δάχτυλα του.

Κλείνοντας, τόνισε: «Είμαστε στην τελική ευθεία για να επιστρέψω. Παίζω όπως έπαιζα και προσπαθώ να παίξω καλύτερα. Το οφείλω στον κόσμο, στις κόρες μου και σε μένα».