Αυγοφέτες, ζαμπόν, ομελέτα και λιωμένα τυριά συνθέτουν αυτό το πρωινό που μπορεί να οδηγήσει σε οργασμό γεύσης ή… απευθείας για εξέταση χοληστερίνης.

«Ξύπνα αγάπη μου, το πρωινό καρδιοπάθειας είναι έτοιμο» είναι η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο με την παρασκευή του πρωινού, που ανέβηκε στα Social Media και έχει γίνει viral.

Όσο για τα σχόλια, είναι πολλά και διάφορα.

wake up babe your heart disease breakfast is ready pic.twitter.com/hbxquC4qSf