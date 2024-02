Αυτοί είναι οι «Fantastic Four» της Marvel

Το καστ της νέας ταινίας «Fantastic Four» ανακοίνωσε η Marvel, καθώς ετοιμάζει το reboot της πολυαναμενόμενης ταινίας.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Marvel δημοσίευσε μία αφίσα εμπνευσμένη από τη δεκαετία του ΄60 με το καστ αστέρων της να γιορτάζει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Συγκεκριμένα, ο Πέντρο Πασκάλ (Pedro Pascal) θα υποδυθεί τον Reed Richards ή αλλιώς τον Mr Fantastic.

Η Βανέσα Κέρμπι (Vanessa Kirby) η οποία πρωταγωνίστησε στην ταινία «Napoleon» πλάι στον Χοακίν Φίνιξ (Joaquin Phoenix), θα έχει τον ρόλο της Sue Storm (Invisible Woman).

Ο Τζόζεφ Κουίν (Joseph Quinn) θα υποδυθεί τον Johnny Storm (Human Torch) και ο Έμπον Μος Μπάκραχ (Ebon Moss-Bachrach) θα έχει το ρόλο του Ben Grimm (the Thing).

Marvel Studios’ The Fantastic Four arrives in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/Y8KfOo8ZoZ

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ματ Σάκμαν (Matt Shakman) σε σενάριο των Τζεφ Κάπλαν (Jeff Kaplan), Ίαν Σπρίνγκερ (Ian Springer) και Τζος Φρίντμαν (Josh Friedman).

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four.



Marvel Studios’ #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie