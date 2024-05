Zendaya: Το νέο μεγάλο icon του Χόλιγουντ – Από την Disney στο Euphoria και την παντοκρατορία της στο Met Gala

Ηθοποιός, τραγουδίστρια, fashion icon, σχεδιάστρια μόδας και ακτιβίστρια, η Zendaya με την εξωτική ομορφιά και την εξαιρετικά αδύνατη σιλουέτα έχει αποδειχτεί το νέο μεγάλο icon του Χόλιγουντ.

Η σταρ της Disney που αναδείχθηκε για τον ρόλο της στο «Euphoria» όσο και για το «Spider-Man: No Way Home», η 27χρονη Zendaya έκλεψε την παράσταση στο φετινό Met Gala 2024 στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη, αποτυπώνοντας όσο καμία το στιλ, τη μόδα και τη φινέτσα.

Άλλωστε το περιοδικό TIME την συμπεριέλαβε το 2022 στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον πλανήτη. Τη χαρακτηρίζει διαχρονική και μια γυναίκα που μπορεί να τα κάνει όλα και η αλήθεια είναι πως η ταλαντούχα Zendaya διαγράφει μία λαμπρή πορεία προς την κορυφή επιλέγοντας προσεκτικά τα projects της.

Η πορεία της Zendaya προς την κορυφή

H Zendaya Maree Stoermer Coleman, όπως είναι το πλήρες όνομα της, γεννήθηκε, στο Όουκλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών, την 1η Σεπτεμβρίου 1996.

Το μοναδικό παιδί της Claire Marie Stoermer και του Kazembe Ajamu, έχει πέντε ετεροθαλή αδέρφια από την πλευρά του πατέρα της.

Ο πατέρας της είναι Αφροαμερικανός ενώ η μητέρα της κατάγεται από τη Γερμανία και τη Σκωτία.

Η ίδια έχει μιλήσει για το πώς το όνομα της μαρτυράει την οικογενειακή της ιστορία και την αφρικανική και γερμανική καταγωγή των γονιών της:

«Το μικρό μου όνομα είναι αφρικανικό. Το μεσαίο μου όνομα, ίδιο με αυτό της μητέρας μου, είναι γαλλικό αλλά με αφρικανική ορθογραφία. Και στη συνέχεια έχουμε το Stoermer και το Coleman». Μάλιστα, το «Zendaya» είναι εμπνευσμένο από το όνομα «Tendai» της νιγηροκονγκολέζικης γλώσσας Σόνα και σημαίνει «Ευχαριστώ τον Θεό».

Πηγή φωτογραφίας: Reuters

Το έμφυτο πάθος της για την ερμηνεία την οδήγησε να ασχοληθεί με την υποκριτική, το τραγούδι και τον χορό, και έχοντας την πλήρη υποστήριξη των γονιών της μετακόμισε με τον πατέρα της στο Λος Άντζελες, ο οποίος ανέλαβε χρέη μάνατζερ, καθώς η Zendaya ήταν ακόμα ανήλικη.

Είναι παγκοσμίως γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως «Ρόκι Μπλου» στη νεανική σειρά του Disney Channel, «Shake It Up» (2010-2013) ενώ ακολούθησε η συμμετοχή της στο σόου χορού «Dancing with the Stars» (2013) όπου πήρε τη δεύτερη θέση.

Ακολούθησαν κι άλλες επιτυχημένες δουλειές, όπως η σειρά νεανική σειρά του «K.C. Undercover» (2015-2018) και οι ταινίες «The Greatest Showman», «Spider-Man: Homecoming» και «Spider-Man: Far from Home» και «Spider-man: No Way Home».

Ωστόσο ήταν η δραματική σειρά «Euphoria», του ΗΒΟ, όπου ξεδίπλωσε το ταλέντο της.

Ο πρωταγωνιστικός της χαρακτήρας, Rue, που παλεύει με το άγχος, την κατάθλιψη και τον εθισμό στα ναρκωτικά, ανέδειξε το βάθος της ως ηθοποιό και κέρδισε ευρεία αναγνώριση, χαρίζοντας της δύο βραβεία Emmy, ένα το 2020 κι ένα το 2024, καθιστώντας την τη νεότερη νικήτρια στην ιστορία αυτής της κατηγορίας.

Το 2015 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα Όσκαρ, λαμβάνοντας ρατσιστικά σχόλια για τα ράστα μακριά μαλλιά της.

Εκείνη όμως υπερασπίστηκε δημόσια τον εαυτό της. Το post της έγινε viral με διάσημους όπως η Άβα Ντουβερνάι, η Σολάνζ Νόουλς, η Βαϊόλα Ντέιβις και πολλούς άλλους να στέκονται στο πλευρό της.

Σε ανάρτηση της στο Instagram η Zendaya ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Το να έχω τα μαλλιά μου ράστα στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ έγινε για να υπενθυμίσω στους μη λευκούς ανθρώπους ότι τα μαλλιά μας είναι υπέροχα. Για μένα τα ράστα είναι ένα σύμβολο δύναμης και ομορφιάς, σαν τη χαίτη ενός λιονταριού».

Ακόμα, η Mattel δημιούργησε μια Barbie με την εμφάνισή της τιμώντας τον ακτιβισμό της.

Έχει κυκλοφορήσει ένα στούντιο άλμπουμ, δέκα single, τρία διαφημιστικά singles, 15 μουσικά βίντεο και συνεργασίες με ονόματα όπως ο Timbaland και ο Κρις Μπράουν και μερικές εμφανίσεις άλμπουμ. Το 2017 ερμήνευσε τρία τραγούδια για το soundtrack της ταινίας «The Greatest Showman»,

Το κεφάλαιο μόδα

Η ενασχόληση της ηθοποιού με τη μόδα ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία, όταν υπήρξε μοντέλο των εταιρειών Macy’s, Mervyns και Old Navy.

Το 2013, πριν ακόμα γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, η ίδια λάνσαρε τη δική της σειρά ρούχων με την επωνυμία Daya by Zendaya.

Η Zendaya με vintage Givenchy φόρεμα του John Galliano – Reuters

Πλέον έχει καθιερωθεί στους υψηλούς κύκλους της μόδας και έχει καταφέρει να πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες πασίγνωστων οίκων, όπως Valentino, Bvlgari, Tommy Hilfiger και Lancome.

Η Zendaya με Maison Margiela σε μπλε και πράσινη απόχρωση στο Met Gala 2024 – Reuters

Κεντρικό ρόλο σε αυτό το ταξίδι στη μόδα κατέχει ο επί χρόνια φίλος και προσωπικός της στυλίστας της, Lawrence Roach.

Με τον παντοδύναμο Law Roach στο πλευρό της, η Zendaya δεν διστάζει να πειραματιστεί στις εμφανίσεις της αλλά κι εκείνος δείχνει να κατανοεί το όραμά της και την προσωπικότητά της.

«Μου αρέσει να βλέπω τη μόδα ως δημιουργική διαδικασία», είχε πει η Zendaya σε πρόσφατη συνέντευξή της στην αμερικανική Vogue.

Η πασίγνωστη ηθοποιός και μοντέλο έλαμψε στο φετινό Met Gala, με θέμα «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion», που πραγματοποιήθηκε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, τη μεγαλύτερη γιορτή της μόδας παγκοσμίως.

Η Zendaya ήταν ανάμεσα στους τέσσερις οικοδεσπότες και παρουσιαστές της λαμπερής βραδιάς μαζί με την Jennifer Lopez, τον Chris Hemsworth και τον Bad Bunny, επιλέγοντας να ανέβει στη σκηνή του Met Gala με ένα λαμπερό φόρεμα Σίλια Κριθαριώτη.

Η Zendaya με Σίλια Κριθαριώτη

Το συγκεκριμένο φόρεμα ήταν σε λευκή απόχρωση, φτιαγμένο από ζορζέτα και κεντημένο όλο στο χέρι με κρύσταλλα, ενώ χρειάστηκαν τρεις μήνες για να ολοκληρωθεί.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που πασίγνωστη ηθοποιός επιλέγει δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη καθώς πρόσφατα έκανε δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις με φορέματα της σε events για την προώθηση της νέας της ταινίας «Challengers».

Η Zendaya επέλεξε να κάνει συνολικά τρεις εμφανίσεις εκείνη τη βραδιά, περπατώντας αρχικά στο κόκκινο χαλί του Met Gala με ένα μοναδικό φόρεμα Maison Margiela σε μπλε και πράσινη απόχρωση και αλλάζοντας στο τέλος της βραδιάς σε ένα vintage Givenchy φόρεμα του John Galliano με floral headpiece.

Η επιρροή της Zendaya δεν σταματάει στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες. Είναι υπέρμαχος της συμμετοχής και της διαφορετικότητας στην ψυχαγωγία και μέσα από την πλατφόρμα της μιλάει για ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και πολιτικής.

Έχει υποστηρίξει πολυάριθμες φιλανθρωπικές οργανώσεις που έχουν σχέση με την μόρφωση και κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών των παιδιών, την ενδυνάμωση της γυναίκας, την καταπολέμηση του AIDS σε υποανάπτυκτες χώρες κ.α.

Η ίδια έχει πάρει πολλές φορές θέση σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα της γυναίκας, το body positivity, το bullying, το shaming, τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και τη φυλετική ισότητα.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters