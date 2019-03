Caitlyn Jenner: Πρωινή βόλτα στον ιερό βράχο της Ακρόπολης με την 22χρονη σύντροφό της!

Η Caitlyn Jenner, η πολυσυζητημένη transgender περσόνα του reality «Keeping up with the Kardashians» , η οποία έζησε όλη της τη ζωή ως Bruce Jenner και είναι πατέρας της Kendall και της Kylie Jenner, βρίσκεται στην Ελλάδα. Η 69χρονη πρώην ολυμπιονίκης ήρθε στη χώρα μας για τα γυρίσματα show της ελληνικής τηλεόρασης, έχοντας στο πλευρό της την 22χρονη και επίσης transgender σύντροφός της, Sophia Hutchins. Το πρωί της Δευτέρας, η 69χρονη και η νεαρή φοιτήτρια θέλησαν να κάνουν μια βόλτα στην πόλη, για να την γνωρίσουν καλύτερα και να δουν τις ομορφιές της. Έτσι, ο πρώτος τους σταθμός δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την Ακρόπολη, την οποία επισκέπτονται άλλωστε όλο οι τουρίστες. Διαβάστε περισσότερα στο TLIFE