Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους – Βίντεο από το νέο σπίτι τους

Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης παραμένουν μαζί και όπως φαίνεται η σχέση τους βρίσκεται στο καλύτερο σημείο. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσιοποίησε βίντεο και έκανε γνωστό πως βρήκαν σπίτι στη Μεσσηνία. Έδειξε τα κλειδιά και τη θέα από το μπαλκόνι του διαμερίσματος.

Η Δανάη Μπάρκα κρατάει το χέρι του συντρόφου της και ακουμπάει στον ώμο του. Χαμογελαστή, κλείνει το μάτι στην κάμερα και δείχνει σίγουρη για την επιλογή της. Ο Φάνης Μπότσης βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της. Στα σχόλια του βίντεο, διαδικτυακοί φίλοι της ηθοποιού, υποστηρίζουν πως το σπίτι βρίσκεται στην Καλαμάτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν βρίσκεις το νέο σας σπίτι», σημείωσε η Δανάη Μπάρκα στην ανάρτησή της, χωρίς να αποκαλύψει την τοποθεσία. Το ζευγάρι μοιράζεται το τελευταίο διάστημα όλο και συχνότερα στιγμές από εξόδους και εκδρομές, με την ευτυχία να είναι ζωγραφισμένη τόσο στο πρόσωπο της Δανάης Μπάρκα, όσο και σε εκείνο του επιχειρηματία συντρόφου της.

Την ύπαρξη του νέου έρωτα της Δανάης Μπάρκα αποκάλυψε πρώτος, μέσα από τηλεοπτικές δηλώσεις, ο πρώην συνεργάτης της, Γιώργος Κρικοριάν, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ ερωτευμένη και αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ, δύο ημέρες πριν βρουν τα δημοσιεύματα ήμουν στο σπίτι της, όπου ήταν και το αγόρι της εκεί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο».

Ακολούθησαν οι δηλώσεις της Δανάης Μπάρκα στο «Happy Day», μέσα από τις οποίες επιβεβαίωσε τη σχέση της: «Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει» είχε πει μεταξύ άλλων τον Νοέμβριο του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχέση τους όχι μόνο έχει αντέξει αλλά όπως φαίνεται δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου. Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης κάνουν κοινά όνειρα, με άτομα από το περιβάλλον τους να κάνουν λόγο για ένα ζευγάρι που λάμπει από ευτυχία.

Ανήμερα των Θεοφανίων η Δανάη Μπάρκα, ανέβασε στον λογαριασμό της στο instagram μία τρυφερή φωτογραφία με τον αγαπημένο της σύντροφο, Φάνη, στέλνοντας τις ευχές της σε αυτόν αλλά και σε όλους τους εορτάζοντες.