Δανάη Μπάρκα για το νέο σύντροφό της: «Όλα είναι υπέροχα στην προσωπική μου ζωή»

Η Δανάη Μπάρκα διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της και δείχνει να το απολαμβάνει. Τα ξημερώματα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με το νέο σύντροφό της, με αφορμή τα γενέθλιά του. Ήταν σε ταξίδι στο εξωτερικό και κατά την επιστροφή της, παραχώρησε δηλώσεις σε δημοσιογράφους που την περίμεναν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στις δηλώσεις που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» η Δανάη Μπάρκα ανέφερε για τα προσωπικά της: «Με τους δέκα κολλητούς μου δεν το λες ρομαντικό ταξίδι. Περάσαμε πολύ ωραία… Όλα είναι υπέροχα στην προσωπική μου ζωή».

Για τα σενάρια που τη θέλουν να επιστρέφει τηλεοπτικά η Δανάη Μπάρκα απάντησε: «Δεν μπορώ να διαψεύσω ή να επιβεβαιώσω κάτι γιατί αυτά είναι να ακούγονται από τους ανθρώπους που πρέπει την στιγμή που πρέπει. Όλα καλά! Ετοιμάζω τώρα τα επόμενα ταξίδια».

Για την ανάρτησή της για τον νέο της σύντροφο η Δανάη Μπάρκα απάντησε: «Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει».

Τέλος για το ενδεχόμενο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, η ηθοποιός και παρουσιάστρια ανέφερε με το χιούμορ που την χαρακτηρίζει: «Αν βρω γερά σκαλιά να μας αντέχουν όλους θα τα ανέβω…» είπε η Δανάη Μπάρκα.

Σε κάθε περίπτωση, η Δανάη Μπάρκα δείχνει ευτυχισμένη και ερωτευμένη λίγο πριν τα φετινά Χριστούγεννα. Ετοιμάζει τα επαγγελματικά πλάνα της και έχει πάντα δίπλα της, στενούς συγγενείς και καλούς φίλους που την στηρίζουν διαχρονικά.

Στην τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιά από κοινό τους ταξίδι, με την θέα μπροστά τους να είναι εντυπωσιακή.

Την Κυριακή (23-11-2025) η Δανάη Μπάρκα στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της και δημοσίευσε εικόνες στα social media.