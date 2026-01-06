Η Δανάη Μπάρκα ευχήθηκε «Χρόνια πολλά» στον σύντροφό της για την ονομαστική του γιορτή

Η Δανάη Μπάρκα, πιο ευτυχισμένη από ποτέ, ανέβασε σήμερα (6/1/2026) μία φωτογραφία με τον σύντροφό της στο instagram και του ευχήθηκε χρόνια πολλά για την ονομαστική του γιορτή.

Ανήμερα των Θεοφανίων η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, Δανάη Μπάρκα, ανέβασε στον λογαριασμό της στο instagram μία τρυφερή φωτογραφία με τον αγαπημένο της σύντροφο, Φάνη, στέλνοντας τις ευχές της σε αυτόν αλλά και σε όλους τους εορτάζοντες.

«Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες» έγραψε στην λεζάντα της δημοσίευσής της, απευθυνόμενη στον σύντροφό της αλλά και σε όλους τους ακόλουθούς της οι οποίοι γιορτάζουν σήμερα.

Σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες η Δανάη Μπάρκα είχε αναφέρει: «Δεν μπορώ να διαψεύσω ή να επιβεβαιώσω κάτι, γιατί αυτά είναι να ακούγονται από τους ανθρώπους που πρέπει την στιγμή που πρέπει. Όλα καλά! Ετοιμάζω τώρα τα επόμενα ταξίδια. Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει», είχε αποκαλύψει για την προσωπική της ζωή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@danai_barka)

Η Δανάη Μπάρκα και ο νεαρός επιχειρηματίας είναι ζευγάρι τους τελευταίους μήνες και τον τελευταίο καιρό έχουμε δει διάφορα στιγμιότυπα τους από εκδρομές και διάφορες άλλες όμορφες στιγμές.