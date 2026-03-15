Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ρία Ελληνίδου: Το λάθος στο βίντεο το έκανα εγώ, ο χρόνος δείχνει κάποιες καταστάσεις

Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου φέρονται να βρίσκονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες, με τους δυο τους πάντως να μην έχουν επιβεβαιώσει ανοιχτά τη φημολογία. Μια σειρά από βίντεο με κοινές εξόδους τους πάντως, όπως και το γεγονός πως κανένας τους δεν έχει διαψεύσει τα όσα λέγονται και γράφονται για εκείνους, είναι αρκετά σε ορισμένους που εμφανίζονται βέβαιοι πως είναι ζευγάρι.

Προ ημερών ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο κατά λάθος – όπως είπε – από τις διακοπές του με τη Ρία Ελληνίδου στην Ταϊλάνδη. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή του OPEN «Εδώ TV» και προβλήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (15-03-2026), επανέλαβε πως δημοσιοποίησε το υλικό χωρίς να έχει τέτοια πρόθεση.

«Το λάθος το έκανα εγώ με το βίντεο που ανέβηκε. Είτε μιλήσω ανοιχτά είτε όχι, είναι όλα στον δρόμο τους. Όταν είσαι μια χαρά, είσαι μια χαρά. Ναι, ξέρω είναι πικάντικες όλες αυτές οι επικεφαλίδες. Πριν δεν υπήρχε αυτό το μέτρο, ο χρόνος δείχνει κάποιες καταστάσεις», ανέφερε για την προσωπική του ζωή.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε στα όσα είπε για τον Κωνσταντίνο Βασάλο στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή την αιχμηρή τοποθέτησή του. «Πώς θα κάνει ένα βιντεάκι για να γίνει viral; Εγώ είπα στο Πρωινό αν έχει επιβεβαιώσει ποτέ κάποια σχέση. Κι εκείνος το έκανε επίτηδες γιατί περίμενε την αντίδρασή μου. Όπως είπε αυτός για εμένα και για τη Ρία, είπα και εγώ “αυτή, αυτή και αυτή”».

Θυμίζουμε πως ο Κωνσταντίνος Βασάλος είχε πει για εκείνον στη διαδικτυακή του εκπομπή. «Τότε που έλεγα ότι έχει σχέση με καθύβριζε και τώρα ανεβάζουν κοινά βίντεο με τη Ρία, εκτίθεται».

Για τα επαγγελματικά του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε: «Δεν θα σου πω τι είναι και πώς το σκέφτομαι εγώ. Αν δεν πέσει υπογραφή, μπορείς να κάνεις με όλο τον κόσμο συζητήσεις», απάντησε σε ερώτηση για το αν οι δύο εμφανίσεις που έκανε τις προηγούμενες ημέρες στο Πρωινό, ήταν κάτι σαν δοκιμαστικό για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Όλα αυτά ενώ κατά διαστήματα υπάρχουν αιχμηρές τοποθετήσεις από την πρώην σύζυγό του. Όπως είχε πει η Ιωάννα Τούνη σε συνέντευξή της προ μηνών, δεν μετάνιωσε για τον χωρισμό τους. «Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έβλεπε εμένα και τον Δημήτρη ως ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Αυτά που ανέβαζα τον πρώτο χρόνο, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που ανέβαζα τον τελευταίο χρόνο. Όταν χώρισα εισέπραξα πολύ θετικά μηνύματα», εξομολογήθηκε η influencer.