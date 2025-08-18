Δημήτρης Σταρόβας: Δεν θέλω να με λυπούνται, σωματικά είμαι σαν 30 χρονών

Ο Δημήτρης Σταρόβας παραχώρησε συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» στον ΑΝΤ1. Μίλησε για τον Γολγοθά που συνεχίζει να ανεβαίνει, τις αντιδράσεις του κόσμου και τα επαγγελματικά του βήματα.

Μιλώντας για την ψυχολογία του και την επανέναρξη στο θέατρο με την παράσταση «Εκείνους και εκείνους», ο Δημήτρης Σταρόβας είπε: «Δεν μετανιώνω για τίποτα, δεν έχω κάνει κανένα κακό σε ανθρώπους, ίσα ίσα. Ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που και στην χειρότερη κατάσταση προσπαθώ να κρατήσω τα θετικά, θεωρώ ότι υπάρχει κάτι θετικό σε όλες τις καταστάσεις. Το είχα από πάντα αυτό, μετά τα 25-30 είμαι αυτής της άποψης.

Στο θέατρο, στην πρώτη πρόβα είπα στον Ρήγα “βρες κάποιον άλλον” απελπίστηκα, αλλά βρήκαμε έναν τρόπο να προσαρμόσουμε όλο αυτό και μου βγήκε σε καλό. Πρόκειται στο θέμα της απόδοσης, δεν ήταν όπως ήθελα. Σήμερα έρχομαι από διακοπές τέσσερις ημέρες, παλιά, κάναμε ένα μήνα, ενάμιση μήνα διακοπές πριν από 30 χρόνια. Έχω κάνει από τότε ένα μήνα διακοπές. Βοήθησε λοιπόν η παράσταση, και γενικά θέλει τον χρόνο του».

Για την ανάρρωσή του και την ανταπόκριση του κόσμου μετά το εγκεφαλικό, ο Δημήτρης τόνισε: «Είχα μπει σε μια παγίδα να το πω έτσι, γιατί από το μηδέν, γιατί στην αρχή δεν μπορούσα να πω ούτε λέξη. Είχα μπει στο λούκι ότι σε έξι μήνες θα είμαι εντάξει, τώρα που είμαι στο 70% για να φτάσω στο 75% θέλει δουλειά, είναι μικρή η πρόοδος όταν φτάνεις προς το τέλος. Έχω την εντύπωση αν βγω στην σκηνή και πω “γεια σας, σας έχω γραμμένους στα παλιά μου τα παπούτσια” θα με χειροκροτήσουν, μου δικαιολογούν τα πάντα.

Σκεφτόμουν την επάνοδο στη δουλειά, έλεγα ότι δεν θέλω να με λυπούνται, να νιώθουν άσχημα. Τελικά και στις παραστάσεις και στις συναυλίες των Άγαμων το χειμώνα, στην αρχή ήταν σφιγμένο το κοινό και στο τέλος ήταν λυτρωμένος ο κόσμος, γιατί το διακωμοδούμε και μετά φεύγει λυτρωμένος ο κόσμος. Καθημερινά στον δρόμο ακόμα και τώρα πολύς κόσμος με βλέπει και μου λένε ότι επηρεάστηκαν από την ιστορία μου, μου λένε ότι έκοψαν το τσιγάρο και πήγαν και έκαναν εξετάσεις. Σωματικά είμαι σαν 30 χρονών».

Η παράσταση «Εκείνους και εκείνους» βασίζεται στο κείμενο του Κώστα Μουρσελά, με διασκευή του Αλέξανδρου Ρήγα και σκηνοθεσία από τον Γιώργο Κωνσταντίνου, φίλο του Σταρόβα. «Εγώ με την Σοφία σαρπωτάρουμε σε διάφορες στιγμές της ζωής του Εκείνος και εκείνος σε διάφορες φάσεις της ζωής τους. Αποφασίζουν να μείνουν στο δρόμο και έρχονται σε συνειδητοποιήσεις με το κατεστημένο και το political correct. Απλά πράγματα θυμίζει η παράσταση όμως έχουμε ξεχάσει μέσα στον πανικό που ζούμε».