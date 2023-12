Το Cinobo παρουσιάζει στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου τις ταινίες του Παναγιώτη Ευαγγελίδη σε ειδικές προβολές στον κινηματογράφο Αλεξάνδρα Πατησίων, και στη συνέχεια την ταινία «Οι Γάμοι της Τήλου» στο cinobo.com.

Πρωτοπόρος στη δημιουργία queer κινηματογράφου και πολυγραφότατος σεναριογράφος και μεταφραστής, ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης μάς βλέπει όλους σαν εκκεντρικούς ήρωες. Μέσα από ταινίες-πορτρέτα, αφηγείται πραγματικές ζωές, πραγματικών ανθρώπων. Για ένα και μοναδικό τριήμερο, βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη τη φιλμογραφία του και συζητάμε για την ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο σινεμά.

Από την Παρασκευή 15 έως την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023, το Cinobo παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο σινεμά του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, με τίτλο Εκκεντρικοί Ήρωες. Προβάλλονται τα ντοκιμαντέρ Οι Γάμοι της Τήλου, Ίρβινγκ Παρκ και Λάμπουν στο Σκοτάδι, ενώ σε συνεργασία με με την ΑμΚΕ Interferences και την Εφημερίδα των Συντακτών, την πρώτη προβολή της Παρασκευής θα ακολουθήσει πάνελ και συζήτηση γύρω από το θέμα του ισότιμου δικαιώματος στον γάμο σήμερα. Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο Αλεξάνδρα Europa Cinemas Πατησίων, με μειωμένη τιμή εισιτηρίου 3 ευρώ. Στη συνέχεια, η ταινία Οι Γάμοι της Τήλου θα ανέβει στην πλατφόρμα του Cinobo στις 19 Δεκεμβρίου.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του αφιερώματος στον κινηματογράφο Αλεξάνδρα Europa Cinemas Πατησίων (Πατησίων 79 και Αλεξάνδρας):

Παρασκευή 15/12

19:00 | Οι Γάμοι της Τήλου

20:20-21:30 | Πάνελ – Συζήτηση “15 χρόνια μετά τους ομόφυλους Γάμους στην Τήλο: διαρκής αγώνας για ισότητα”*

Σάββατο 16/12

20:45 | Οι Γάμοι της Τήλου

22:30 | Ίρβινγκ Παρκ

Κυριακή 17/12

17:00 | Λάμπουν στο Σκοτάδι

22:30 | Οι Γάμοι της Τήλου

Λίγα λόγια για τις ταινίες

Οι Γάμοι της Τήλου (Tilos Weddings, 2022)

Κομβικής σημασίας για την ιστορία των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στη χώρα μας, οι γάμοι της Τήλου αποκτούν το ντοκιμαντέρ που τους αξίζει και απαθανατίζονται με νοσταλγία και συγκίνηση ως μια πολύτιμη μαρτυρία για τις επόμενες γενιές.

Ίρβινγκ Παρκ (Irving Park, 2019)

Ζωές που μοιάζουν περιθωριακές, με ελευθερία που πηγάζει μέσα από ρόλους που παραπέμπουν στο αντίθετο και μια καθημερινότητα απλή παρά την όποια αντισυμβατικότητα. Αντιθέσεις και ειλικρίνεια στον φακό του Ευαγγελίδη που εξερευνά τα όρια της ατομικής ελευθερίας σε μια σχέση με τρόπο που εκπλήσσει.

Λάμπουν στο Σκοτάδι (They Glow in the Dark, 2013)

Όταν ο σωματικός και ψυχολογικός πόνος σε καταβάλλει τις περισσότερες ώρες της ημέρας, υπάρχει μόνο η ελπίδα, σαν μικρό φως που λάμπει στο σκοτάδι, σαν τις κεραμικές κούκλες των δύο κεντρικών χαρακτήρων. Εξαιρετική σύνδεση προσωπικών βιωμάτων με τον χώρο, ένας ύμνος στην αλληλοϋποστήριξη.