«Carnival at the End of Days»: Το νέο πρότζεκτ του Τέρι Γκίλιαμ με ένα λαμπερό καστ ηθοποιών

Ο βετεράνος σκηνοθέτης Τέρι Γκίλιαμ (Terry Gilliam) θα δώσει το παρών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ούμπρια στην Ιταλία, όπου μια ειδική προβολή της εμβληματικής δυστοπικής μαύρης κωμωδίας του, «Brazil», θα τιμήσει την 40ή επέτειό της. Η προβολή έχει προγραμματιστεί για το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Με αφορμή την παρουσία του εκεί, ο Γκίλιαμ σε συνέντευξή του στο Deadline αποκάλυψε ότι έχει εξασφαλίσει ένα εντυπωσιακό καστ για το επόμενο πρότζεκτ του, «Carnival at the End of Days», στο οποίο περιλαμβάνονται ονόματα όπως οι Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp), ‘Ανταμ Ντράιβερ (Adam Driver), Τζεφ Μπρίτζες (Jeff Bridges), Τζέισον Μομόα (Jason Momoa) και Τομ Γουέιτς (Tom Waits). Ωστόσο, η χρηματοδότηση αποδεικνύεται πρόκληση.

«Η δημιουργία ταινιών είναι, νομίζω, διαφορετική σήμερα και πιστεύω ότι τα στούντιο, οι παραγωγοί και οι χρηματοδότες, είναι πολύ δειλοί στις μέρες μας. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα» δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «To απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι [είναι δύσκολο] να έχεις ιδέες, ισχυρές απόψεις και θέματα που προσπαθούν να κάνουν τους ανθρώπους να σκεφτούν, ή τουλάχιστον να συζητήσουν ή ακόμα και να εξοργιστούν για το τι συμβαίνει. Απλά νιώθω ότι δεν είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή».

Ο Γκίλιαμ παραδέχτηκε ότι οι σημερινές ταινίες είναι «πολύ τεχνικά άρτιες», αλλά αδυνατούν να μεταβάλουν την κοσμοθεωρία του ή να τον εκπλήξουν.

«Δεν με σοκάρουν. Δεν με κάνουν να σκέφτομαι. Και αυτό είναι που βρίσκω τόσο απογοητευτικό, με κάνει να νιώθω γέρος».

Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης ξεκίνησε να γράφει το σεναριο του «Carnival at the End of Days» το 2020. Προκειμένου να παραμείνει σε επαφή με ένα νεότερο κοινό, συνεργάστηκε με τον νεαρό Κρίστοφερ Μπρετ Μπέιλι (Christopher Brett Bailey).

«Γράψαμε αυτό το σενάριο το οποίο είναι πολύ αστείο», εξήγησε ο Γκίλιαμ, υπογραμμίζοντας ότι στη συνέχεια το έστειλε απευθείας σε ηθοποιούς που γνώριζε προσωπικά, παρακάμπτοντας τους ατζέντηδες, τους οποίους περιέγραψε ως «πολύ επιφυλακτικούς, ανήσυχους ανθρώπους».

Είχε μάλιστα λάβει προειδοποίηση από έναν άνθρωπο του Χόλιγουντ που διάβασε το σενάριο: «Μην αφήσεις κανέναν άλλον να το διαβάσει στο Χόλιγουντ. Δεν θα ξαναδουλέψεις ποτέ, φίλε».

Παρά τη δημιουργία ενός «απίστευτου» καστ, ο Γκίλιαμ είπε ότι η παραγωγή έχει καθυστερήσει για «σχεδόν έναν ακόμη χρόνο».