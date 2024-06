Εκτός τον Justin Timberlake, διάσημοι που συνελήφθησαν επειδή ήπιαν και οδήγησαν

Ο Justin Timberlake συνελήφθη στη Νέα Υόρκη επειδή οδηγούσε μεθυσμένος. Δεν ήταν όμως ο πρώτος διάσημος και ίσως ούτε και ο τελευταίος.

Ο αστέρας της ποπ Justin Timberlake συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στα Χάμπτονς του Λονγκ Άιλαντ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη (18.06.2024).

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Sag Harbor, Ρόμπερτ Ντρέικ, ανέφερε σε μια δήλωση του, ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν σταμάτησε σε μια πινακίδα stop και δεν μπορούσε να μείνει στη λωρίδα του, ενώ οδηγούσε μια BMW 2025.

Τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν ανέφεραν πως τα μάτια του Justin Timberlake ήταν «κόκκινα και γυάλινα» όταν τον σταμάτησε η αστυνομία.

Έπειτα, τα έγγραφα ανέφεραν: «Από την αναπνοή του αναδυόταν μια έντονη μυρωδιά αλκοόλ, δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, είχε αργή ομιλία, ήταν ασταθής και είχε κακή απόδοση σε όλα τα τυποποιημένα τεστ νηφαλιότητας».

Ο Τιμπερλέικ είπε στους αστυνομικούς ότι ήπιε ένα μαρτίνι και ακολούθησε μερικούς φίλους του στο σπίτι, ενώ αρνήθηκε να κάνει αλκοτέστ.

Συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα στο κοντινό Ιστ Χάμπτον. Ο 43χρονος οδηγήθηκε αργότερα την ίδια μέρα στο Sag Harbor, στο ανατολικό άκρο του Λονγκ Άιλαντ, και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με την δίκη του είναι προγραμματισμένη για τις 26.07.2024.

Το αστυνομικό τμήμα του Sag Harbor της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα τη mugshot, δηλαδή τη φωτογραφία σύλληψης, του Justin Timberlake (Τζάστιν Τίμπερλεϊκ).

Η φωτογραφία δείχνει τον τραγουδιστή να κοιτάζει με «πέτρινο» πρόσωπο στην κάμερα και να έχει κόκκινα μάτια.

Ο Justin Timberlake δεν είναι ο πρώτος διάσημος σταρ που συνελήφθη μεθυσμένος και που η φωτογραφία της σύλληψής του γίνεται viral.

Από την Lindsay Lohan, τον Robert Downey Jr και τον Justin Bieber πολλοί είναι οι σταρ του Χόλιγουντ που οδήγησαν μεθυσμένοι και συνελήφθησαν.

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ

Παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αστέρες του Χόλιγουντ, χάρη στο ρόλο του στο Iron Man, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr) πάλεψε με τα ναρκωτικά και τον εθισμό στο αλκοόλ.

Ο ηθοποιός συνελήφθη για πρώτη φορά το 1996 για κατοχή ηρωίνης, κοκαΐνης και ενός άδειου Magnum διαμετρήματος .357, του επιβλήθηκε 3ετής αναστολή και υποβλήθηκε σε υποχρεωτικές εξετάσεις για ναρκωτικά.

Έναν χρόνο αργότερα, ο Ντάουνι παρέλειψε ένα τεστ για ναρκωτικά και πέρασε σχεδόν τέσσερις μήνες στη φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες. Η πρώτη του σύζυγος, Ντέμπορα Φάλκονερ, τον εγκατέλειψε.

Αφού παρέλειψε άλλο ένα τεστ ναρκωτικών, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης τον Αύγουστο του 1999. Εξέτισε μεγάλο μέρος του επόμενου έτους σε πολιτειακή φυλακή στο Κόρκοραν της Καλιφόρνια.

«Δεν θα σας έλεγα ποτέ τα χειρότερα πράγματα που μου έχουν συμβεί», είχε πει κάποτε για την περίοδο που πέρασε πίσω από τα κάγκελα.

Αλλά αφού ο Ρόμπερτ γνώρισε τη σύζυγό του Σούζαν Ντάουνι το 2003, ορκίστηκε να εγκαταλείψει οριστικά τα ναρκωτικά, και αφού πήρε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Iron Man, έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Όταν ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο με την ερμηνεία του στο Οπενχάιμερ είπε μεταξύ άλλων:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κτηνίατρό μου – εννοώ τη σύζυγό μου, Susan Downey, εκεί πέρα. Με βρήκε κατοικίδιο που χρειαζόταν διάσωση και με αγάπησε επαναφέροντάς με ξανά στη ζωή. Γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ» είπε εκφράζοντας με τον πιο απόλυτο τρόπο τον έρωτα και την ευγνωμοσύνη στη σύζυγό του επί 22 χρόνια.

«Χρειαζόμουν αυτή τη δουλειά περισσότερο από ό,τι αυτή χρειαζόταν εμένα» δήλωσε ακόμη ο Downey Jr.

Λίντσεϊ Λόχαν

Η Λίντσεϊ Λόχαν (Lindsay Lohan) είχε αρκετά μπερδέματα με το νόμο ιδιαίτερα σε σχέση με το αλκοόλ.

Η ηθοποιός έχει μια συλλογή από φωτογραφίες συλλήψεων που κανένας σταρ δεν θα ήθελε να έχει.



Τον 2007, η Λόχαν συνελήφθη δύο φορές μέσα σε διάστημα δύο μηνών επειδή οδηγούσε μεθυσμένη.

Η πρώτη της σύλληψη έγινε τον Μάιο, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και βρέθηκε στην κατοχή της μικροποσότητα κοκαΐνης. Το δεύτερο περιστατικό συνέβη τον Ιούλιο. Το αποτέλεσμα ήταν να της αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης.

Τον Μάιο του 2010, ενώ ταξίδευε για να προωθήσει μια ταινία στο Φεστιβάλ Καννών, η Λόχαν δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψή της πριν πληρώσει εγγύηση.

Το 2011 συνελήφθη ξανά για την κλοπή ενός κολιέ από ένα κοσμηματοπωλείο, ενώ την επόμενη χρονιά μπήκε για πέμπτη φορά στο κελί της φυλακής, με την υποψία ότι εγκατέλειψε τον τόπο ενός ατυχήματος.

Η έκτη φωτογραφία της Lindsay ήρθε τον Νοέμβριο του 2012, όταν και συνελήφθη για φερόμενη επίθεση σε μια γυναίκα σε νυχτερινό κέντρο της Νέας Υόρκης, ωστόσο δεν της ασκήθηκε δίωξη.

Κλόε Καρντάσιαν

Η διάσημη τηλεπερσόνα Κλόε Καρντάσιαν αν και καταδικάστηκε σε 30 μέρες φυλάκισης επειδή συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένη, το 2007, τελικά έμεινε μόνο 3 ώρες στο κελί.

Την υπόλοιπή της ποινή προσφέροντας κοινωφελή εργασία – για λίγο, και έπειτα εξαγοράζοντας την ποινή της.

«Πραγματικά δεν ήμουν τόσο μεθυσμένη. Δεν ήταν μεγάλο το ποσοστό. Ο δικαστής μου δεν είναι πολύ ευχαριστημένος μαζί μου» είχε πει στην τρίτη σεζόν του ριάλτι «Keeping Up With The Kardashians».

«Πιστεύει ότι η δουλειά μου είναι πολυτέλεια και ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σχετικά με το γιατί με πέταξαν έξω [από το πρόγραμμα θεραπείας]».

Τζάστιν Μπίμπερ

Ο τραγουδιστής της ποπ, Τζάστιν Μπίμπερ, συνελήφθη στο Μαϊάμι επειδή έκανε «κόντρες» με το αυτοκίνητό του, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, μαριχουάνας και συνταγογραφημένων χαπιών.



Ένας αστυνομικός τον σταμάτησε και η αναπνοή του ποπ σταρ μύριζε αλκοόλ και τα μάτια του ήταν κατακόκκινα. Στη φωτογραφία της σύλληψής του πόζαρε χαμογελαστός και όλο αυτοπεποίθηση.

Αστυνομικοί δήλωσαν ότι αρχικά δεν συνεργάστηκε με τις Αρχές όταν τον σταμάτησαν.

Ανάμεσα στις κατηγορίες που αντιμετώπιζε ήταν και εκείνη της αντίστασης κατά της αρχής χωρίς βία.

Ο Μπίμπερ που οδηγούσε μία Λαμποργκίνι είχε άδεια οδήγησης από την Πολιτεία της Τζόρτζια, η οποία, όμως, είχε λήξει.

Εκτός από τον Μπίμπερ, συνελήφθη και ο οδηγός μίας κόκκινης Φεράρι, ενώ και τα δύο αυτοκίνητα κατασχέθηκαν.

Αργότερα την ίδια μέρα, ο Justin Bieber βγήκε από την φυλακή, όταν πλήρωσε την εγγύηση, η οποία ορίστηκε στα 2.500 δολάρια.

Η συμφωνία που έκανε εκείνον τον Αύγουστο απαιτούσε 12 ώρες σε συνεδρίες διαχείρισης θυμού και 50.000 δολάρια που θα έδινε σε φιλανθρωπικό ίδρυμα, μεταξύ άλλων όρων, αλλά απέφυγε την ποινή φυλάκισης αφού δήλωσε ένοχος για αντίσταση κατά της σύλληψης και απρόσεκτη οδήγηση.

Μικ Τζάγκερ

Ήταν το 1967 όταν ο Μικ Τζάγκερ μαζί με τον Κιθ Ρίτσαρντς συλλαμβάνονται και ήρθαν αντιμέτωποι κατηγορίες για ναρκωτικά.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία του Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή απέχει πολύ από την εικόνα του πάνω στη σκηνή.

Τόσο ο ίδιος όσο και ο Κιθ Ρίτσαρντς καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης – τρεις μήνες και ένα χρόνο αντίστοιχα – ωστόσο άσκησαν έφεση κατά των ποινών τους και αυτές ανατράπηκαν.

Πάρις Χίλτον

Η χρυσή κληρονόμος Πάρις Χίλτον συνελήφθη για πρώτη φορά το 2006, όταν βρέθηκε να οδηγεί μεθυσμένη, με αποτέλεσμα να ανασταλεί το δίπλωμά της, ενώ την σταμάτησαν πολλές φορές οι αστυνομικοί επειδή συνέχισε να οδηγεί με ληγμένο δίπλωμα.



Το 2010, η Paris Hilton συνελήφθη αφού βρέθηκε σε ένα αυτοκίνητο με τον φίλο της Cy Waits.

Με τον καπνό μαριχουάνας να βγαίνει από το αμάξι, της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κατοχή μαριχουάνας και κοκαΐνης, γεγονός που οδήγησε στη δεύτερη φωτογραφία σύλληψής της.

Η σταρ δήλωσε ένοχη για κατοχή ναρκωτικών και παρεμπόδιση αστυνομικού και καταδικάστηκε σε ένα χρόνο με αναστολή, πρόστιμο και κοινωνική εργασία.

Η Πάρις Χίλτον βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα το 2007 για παραβίαση της αναστολής, αλλά αφέθηκε ελεύθερη μετά από 23 ημέρες λόγω καλής συμπεριφοράς.

Κιάνου Ριβς

Πριν γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, στο «John Wick» και το «Matrix», ο Keanu Reeves συνελήφθη το 1993 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και απερίσκεπτη οδήγηση.

Ο Κιάνου Ριβς φέρεται να παραδέχτηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Νικ Νόλτε

Ο ηθοποιός Νικ Νόλτε, συνελήφθη το 2002 επειδή οδηγούσε μεθυσμένος στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια. Λίγες μέρες αργότερα, εντάχθηκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης και ψυχολογικής στήριξης στο νοσοκομείο Silver Hill.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής του εκεί, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι πέραν της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, ο ηθοποιός βρισκόταν και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, των λεγόμενων «GHB».

Οι γιατροί τότε θεώρησαν πως ίσως ο ηθοποιός να έχει βιαστεί, διότι αυτά τα σκευάσματα συνήθως χρησιμοποιούνται για τη νάρκωση και την ακινητοποίηση θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Η φωτογραφία του σταρ με τα άγρια μαλλιά, όπου φορούσε ένα πολύχρωμο χαβανέζικο πουκάμισο, είναι μία από τις πιο διάσημες στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Αργότερα έγραψε στα απομνημονεύματά του: «Έγινε viral – τα μαλλιά μου άγρια, η έκφρασή μου ανησυχητική, έμοιαζα με τρόφιμο ασύλου που βγήκε για πλάκα».

«Το 1992, το περιοδικό People με είχε ανακηρύξει τον πιο σέξι άνδρα εν ζωή, και τώρα, 10 χρόνια αργότερα, έμοιαζα σε όλο τον κόσμο σαν τρελός» πρόσθεσε.

Ο Νικ δήλωσε ότι δεν αμφισβήτησε τις κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, και του επιβλήθηκε τριετής αναστολή και διατάχθηκε να υποβληθεί σε συμβουλευτική θεραπεία για το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Μπρούνο Μαρς

Το 2010, στο απόγειο της φήμης του, ο Μπρούνο Μαρς, με πραγματικό όνομα Peter Gene Hernandez, συνελήφθη σε μια τουαλέτα του Hard Rock Hotel & Casino στο Λας Βέγκας της Νεβάδα για κατοχή κοκαΐνης σε βαθμό κακουργήματος, και πόζαρε για μια φωτογράφιση με λαμπερή φάτσα.

Ο Bruno Mars δήλωσε ένοχος για κατοχή 2,6 γραμμαρίων κοκαΐνης και έκανε συμφωνία.

Οι κατηγορίες τελικά αποσύρθηκαν αφού πλήρωσε πρόστιμο 2.000 δολαρίων και συμπλήρωσε 200 ώρες κοινωνικής εργασίας και οκτώ ώρες συμβουλευτικής για τα ναρκωτικά.

Μιλώντας για τη σύλληψη, δήλωσε στο περιοδικό GQ το 2013: «Ήμουν νέος, φίλε! Ήμουν στο γαμ@νο Βέγκας. Δεν σκεφτόμουν. Μου έδωσαν έναν Νο1 δίσκο και είμαι έξω και κάνω χαζομάρες».

Πληροφορίες από Dailymail

Πηγή φωτογραφιών: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ