Έλενα Χριστοπούλου: Τα λόγια μου έχουν παρεξηγηθεί, έχω φάει hate

Νέες δηλώσεις παραχώρησε η Έλενα Χριστοπούλου και δήλωσε ότι πολλές φορές τη δυσκολεύει η ειλικρίνεια, καθώς έχει συμβεί κάποιες φορές να παρεξηγηθούν τα όσα λέει.

Η γνωστή μάνατζερ μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα» και αναφέρθηκε στο «Real View» και το τηλεοπτικό της μέλλον στο Open. Παράλληλα, η Έλενα Χριστοπούλου παραδέχτηκε ότι έχει φάει hate, αλλά έχει δεχτεί και αγάπη.

«Καθόλου δύσκολη χρονιά δεν είναι. Πολύ ωραία χρονιά είναι. Ωραίο vibe, ωραία εκπομπή, εμένα μ’ αρέσει πάρα πολύ το “Real View” και συνεχίζει και μ’ αρέσει πάρα πολύ. Δεν ήταν δύσκολη η αλλαγή ώρας», δήλωσε αρχικά για την εκπομπή στην οποία συμμετέχει.

«Με δυσκολεύει πολλές φορές ότι η ειλικρίνεια και ο τρόπος που λέω τα πράγματα μπορεί να παρεξηγηθεί, αλλά το έχω ξεπεράσει κι αυτό πια. Δηλαδή είναι κάποιες φορές που τα λόγια μου έχουν παρεξηγηθεί και έχω ακούσει τα σχολιανά μου. Έχω φάει hate και έχω φάει και αγάπη», παραδέχτηκε ακόμα η Έλενα Χριστοπούλου.

«Ό,τι και να συζητάω δεν θα μπορούσα να το πω δημόσια, άμα δεν μπουν οι υπογραφές δεν λέω τίποτα γιατί εκτίθεμαι. Για το “Real View” θα μιλήσει το κανάλι, ό,τι είναι να αποφασίσει και ό,τι είναι να κάνει. Ιδανικά θα ήθελα να κάνω βραδινό, αργά. Θα ήθελα να κάνω ωραίες κουβέντες με ανθρώπους που να λέμε κι άλλα πράγματα πέρα από το τι κάνει ο απέναντι, και ο άλλος… Είναι προτεραιότητα το Open», ανέφερε παράλληλα η γνωστή μάνατζερ.