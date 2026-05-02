«Χαρούμενα γενέθλια Σάρλοτ!» Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ εύχονται για τα 11α γενέθλια της μικρής πριγκίπισσας

Η Κέιτ και ο Γουίλιαμ ανέβασαν στο Instagram μια φωτογραφία της χαμογελαστής μικρής Σάρλοτ μέσα στην καταπράσινη εξοχή, καθώς της εύχονται χρόνια πολλά για τα 11α γενέθλιά της.

Η Κέιτ, γνωστή για την αγάπη της στη φωτογραφία, έχει καθιερώσει να απαθανατίζει η ίδια τις πιο τρυφερές στιγμές των παιδιών της, σε κάθε ξεχωριστή τους περίσταση. Αυτή τη φορά όμως η φωτογραφία της πριγκίπισσας Σάρλοτ τραβήχτηκε από τον έμπιστο φωτογράφο του ζευγαριού, Ματ Πόρτεους, κατά τη διάρκεια της πασχαλινής απόδρασης της οικογένειας στην Κορνουάλη τον περασμένο μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σάρλοτ φαίνεται να χαμογελάει πλατιά, ντυμένη με ένα ριγέ μαύρο και κόκκινο πουλόβερ και μπλε τζιν, περιτριγυρισμένη από λουλούδια και δέντρα.

«Εύχομαι στη Σάρλοτ χρόνια πολλά για τα 11α γενέθλιά της!», έγραψαν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα emoji τούρτας γενεθλίων.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Η φωτογραφία δείχνει την αξιοσημείωτη ομοιότητά της με τον πατέρα της, Πρίγκιπα Γουίλιαμ, με τα παρόμοια χαρακτηριστικά του προσώπου της να προκαλούν συχνά σχόλια από το κοινό. Εν τω μεταξύ, τα μακριά, φαρδιά μαλλιά της θυμίζουν περισσότερο τη μητέρα της, Κέιτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι η δεύτερη νέα φωτογραφία της πριγκίπισσας που έχουν δει οι βασιλικοί θαυμαστές τις τελευταίες ημέρες.

Η Σάρλοτ Ελίζαμπεθ Νταϊάνα γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 2015, στο νοσοκομείο St Mary’s του Λονδίνου, και πήρε τα μεσαία της ονόματα προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ και της γιαγιάς της, πριγκίπισσας Νταϊάνα. Οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας λένε μάλιστα πως η μικρή μοιάζει και στις δύο.